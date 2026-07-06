41-latek staranował radiowóz i uciekał przed policją. Pościg zakończył się w zaroślach

Pijany kierowca w Mścicach. Ucieczka przed drogówką

Oficer dyżurny z koszalińskiej jednostki odebrał zawiadomienie dotyczące mężczyzny za kółkiem renault, który prawdopodobnie znajdował się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego od razu skierowali się do miejscowości Mścice, gdzie szybko zlokalizowali podejrzane auto. Mundurowi wydali jasne komunikaty świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu, jednak 41-letni szofer w odpowiedzi jedynie przyspieszył.

Mężczyzna prowadził w sposób całkowicie nieobliczalny, gwałtownie naciskał na hamulec, wykonywał nagłe skręty i całkowicie zapominał o używaniu kierunkowskazów.

– Kierujący ignorował wszelkie polecenia i stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu – relacjonuje mł. asp. Wiśniewska‑Basiak z koszalińskiej komendy.

41-latek taranuje policyjny radiowóz

Uciekinier w okolicach Będzina zdecydował się na skręt w kierunku miejscowości Zagaje, licząc na to, że zgubi jadący za nim patrol. Następnie wjechał na teren jednej z prywatnych działek. W momencie, gdy mundurowi opuścili swój pojazd w celu wylegitymowania zbiega, ten gwałtownie cofnął i z dużą siłą uderzył w auto funkcjonariuszy.

Pojazd policyjny został uszkodzony, a sami policjanci musieli szybko odskoczyć na bok, aby uniknąć poważnych obrażeń.

– To zachowanie było skrajnie agresywne. Kierowca świadomie próbował utrudnić interwencję – wskazuje rzeczniczka koszalińskiej policji.

Po tym niebezpiecznym incydencie mężczyzna ponownie ruszył do ucieczki, wybierając tym razem drogę wojewódzką nr 165 prowadzącą w kierunku Kołobrzegu.

Finał pościgu w Sarbinowie. Kierowca renault w krzakach

Zakończenie tego groźnego procederu nastąpiło dopiero na terenie Sarbinowa. Przy ulicy Nadmorskiej, w miejscu gdzie jezdnia zmienia się w deptak przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, nietrzeźwy 41-latek zostawił swój samochód i postanowił uciekać na własnych nogach.

Funkcjonariusze policji nie zrezygnowali z poszukiwań. Pomimo nocnej pory oraz bardzo ograniczonej widoczności, dokładnie sprawdzali najbliższą okolicę. Chwilę później zbieg został odnaleziony w gęstych zaroślach.

Komisariat w Mielnie. Lista zarzutów dla pijanego kierowcy

Po przewiezieniu na posterunek w Mielnie i zbadaniu trzeźwości okazało się, że 41-latek ma w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Zatrzymany trafił prosto do policyjnej celi, odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami, a jego samochód został odholowany na strzeżony parking.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za:

ignorowanie sygnałów do zatrzymania się wydawanych przez policję,

prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu,

doprowadzenie do kolizji z innym pojazdem,

wielokrotne łamanie przepisów ruchu drogowego w trakcie ucieczki,

narażenie na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz innych osób na drodze.

– Każda próba ucieczki tylko pogarsza sytuację kierującego. Funkcjonariusze zawsze reagują stanowczo na zachowania zagrażające bezpieczeństwu – przypomina mł. asp. Wiśniewska‑Basiak.

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