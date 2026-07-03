9000 zł miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i transport do pracy. Ofert pracy nad Bałtykiem nie brakuje!

Nawet 9000 zł miesięcznie i darmowe zakwaterowanie

Na portalach ogłoszeniowych można coraz częściej natknąć się na oferty pracy dotyczące nadmorskich kurortów w związku z rozpoczętym sezonem letnim 2026. Dominują oferty z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a największe zapotrzebowanie dotyczy gastronomii, hotelarstwa oraz handlu.

Pracodawcy kuszą coraz lepszymi warunkami zatrudnienia. W wielu ogłoszeniach pojawiają się wynagrodzenia sięgające 7000-9000 zł brutto miesięcznie, a w przypadku stanowisk wymagających doświadczenia lub dużej liczby przepracowanych godzin nawet więcej.

Standardem staje się również oferowanie bezpłatnego zakwaterowania. Niektórzy pracodawcy zapewniają także wyżywienie, transport do miejsca pracy lub premie za przepracowanie całego sezonu.

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Sarbinowo w wakacje 2026 [ZDJĘCIA]

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Kogo szukają pracodawcy nad morzem?

Najwięcej ofert dotyczy stanowisk związanych z obsługą. Poszukiwani są między innymi:

kelnerzy i kelnerki,

kucharze oraz pomoce kuchenne,

recepcjoniści,

pokojowe,

sprzedawcy,

pracownicy lodziarni i kawiarni,

barmani,

osoby do sprzątania,

pracownicy ośrodków wypoczynkowych.

Wiele ofert nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Pracodawcy często deklarują, że zapewniają szkolenie na miejscu, dlatego sezonowa praca nad morzem może być dobrą opcją dla studentów, maturzystów czy osób chcących dorobić w wakacje.

Co ważne, choć wiele ofert wygląda bardzo atrakcyjnie, przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Należy upewnić się, czy zakwaterowanie rzeczywiście jest bezpłatne, ile godzin dziennie obejmuje praca oraz jaka forma zatrudnienia została zaproponowana.