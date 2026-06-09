Całość wystartuje o godzinie 20:00 wyjątkowym, 90-minutowym rejsem statkiem Jantar. Podczas tego Boat Party na dwóch pokładach usłyszymy zarówno mroczny underground, jak i letnie, housowe brzmienia. Po dopłynięciu do brzegu, o godzinie 22:30, impreza przeniesie się na ląd, prosto do Portu Jachtowego. To właśnie tam rozpocznie się jeszcze mocniejszy i bardziej intensywny etap nocy. Gościem Lucyny Wojtów był DJ-Black. Posłuchajcie o szczegółach tego wyjątkowego wydarzenia!Listen to "AVE MARINA – Rave On Wave! Wielka impreza na statku w Kołobrzegu" on Spreaker.
AVE MARINA – Rave On Wave! Wielka impreza na statku w Kołobrzegu
2026-06-09 12:54
13 czerwca startuje AVE Marina Rave On Wave – impreza, której jeszcze w mieście nie było. Dwa pokłady, dwa różne światy: na dolnym mroczny underground i rave, na górnym house, letnia euforia i taniec pod niebem. O 22:30 statek wpłynie do Portu Jachtowego, gdzie zabawa przeniesie się na ląd i potrwa dalej w jeszcze mocniejszym wydaniu.