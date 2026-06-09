AVE MARINA – Rave On Wave! Wielka impreza na statku w Kołobrzegu

13 czerwca startuje AVE Marina Rave On Wave – impreza, której jeszcze w mieście nie było. Dwa pokłady, dwa różne światy: na dolnym mroczny underground i rave, na górnym house, letnia euforia i taniec pod niebem. O 22:30 statek wpłynie do Portu Jachtowego, gdzie zabawa przeniesie się na ląd i potrwa dalej w jeszcze mocniejszym wydaniu.

i Autor: AVE MARINA/ Facebook