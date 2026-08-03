Polacy na Tour de Pologne 2026. To oni walczą o zwycięstwo! Lista startowa

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Polacy na Tour de Pologne 2026. Lista startowa
W tegorocznej edycji biało-czerwone barwy reprezentuje siedmiu zawodników. W skład reprezentacji Polski weszli:
- Marceli Bogusławski
- Jakub Kaczmarek
- Tobiasz Pawlak
- Patryk Stosz
- Norbert Banaszek
- Filip Gruszczyński
- Radosław Frątczak.
To właśnie oni będą reprezentować Polskę podczas rywalizacji na trasach prowadzących przez różne regiony kraju.
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Tour de Pologne Koszalin [ZDJĘCIA]
Tour de Pologne
Tour de Pologne od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju i jedynym wyścigiem rangi UCI WorldTour organizowanym w Polsce. Każdego roku przyciąga najlepsze drużyny świata oraz tysiące kibiców, którzy dopingują zawodników na trasie i w miastach etapowych. Tegoroczna edycja ponownie dostarcza wielu emocji, a polscy kibice liczą, że biało-czerwoni odegrają w niej ważną rolę.
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Tour de Pologne. Etap I Gdynia-Koszalin
Pierwszy etap Tour de Pologne 2026 prowadzi z Gdyni do Koszalina. Kolarze rozpoczną rywalizację na Pomorzu, a finisz zaplanowano w Koszalinie, gdzie na zawodników będą czekać kibice oraz specjalnie przygotowana strefa mety. Trasa inauguracyjnego odcinka będzie okazją do pierwszej walki o zwycięstwo etapowe oraz zdobycie cennych sekund w klasyfikacji generalnej. Pierwszy etap to dla kolarzy do pokonania aż 234 km.
Tour de Pologne trasy wyścigu
- Etap I Gdynia-Koszalin
- Etap II Międzyzdroje-Szczecin
- Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra
- Etap IV Żagań-Karpacz
- Etap V Opole-Kocierz Resort
- Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska
- Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas
Jak widać, trasa Tour de Pologne 2026 obejmuje różnorodne regiony kraju. Peleton odwiedzi m.in. kolejne miejscowości na Pomorzu, a następnie skieruje się w stronę innych części Polski. Każdy etap może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej, dlatego zawodnicy od początku będą walczyć o cenne sekundy i przewagę nad rywalami.