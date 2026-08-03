Polacy na Tour de Pologne 2026. To oni walczą o zwycięstwo! Lista startowa

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-03 12:02

Najlepsi kolarze ponownie rywalizują na trasach Tour de Pologne, a wśród nich nie zabrakło reprezentantów Polski. W tegorocznej edycji biało-czerwone barwy reprezentuje siedmiu zawodników, którzy powalczą o jak najlepsze wyniki na poszczególnych etapach. Kto dokładnie? Lista znajduje się poniżej.

Kolarz w białym kasku i stroju UAE jedzie wzdłuż barierek z kibicami. O Tour de Pologne przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: Art Service/ PAP

Polacy na Tour de Pologne 2026. Lista startowa

W tegorocznej edycji biało-czerwone barwy reprezentuje siedmiu zawodników. W skład reprezentacji Polski weszli:

  • Marceli Bogusławski
  • Jakub Kaczmarek
  • Tobiasz Pawlak
  • Patryk Stosz
  • Norbert Banaszek
  • Filip Gruszczyński
  • Radosław Frątczak.

To właśnie oni będą reprezentować Polskę podczas rywalizacji na trasach prowadzących przez różne regiony kraju.

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Tour de Pologne Koszalin [ZDJĘCIA]

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Tour de Pologne

Tour de Pologne od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju i jedynym wyścigiem rangi UCI WorldTour organizowanym w Polsce. Każdego roku przyciąga najlepsze drużyny świata oraz tysiące kibiców, którzy dopingują zawodników na trasie i w miastach etapowych. Tegoroczna edycja ponownie dostarcza wielu emocji, a polscy kibice liczą, że biało-czerwoni odegrają w niej ważną rolę.

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Tour de Pologne. Etap I Gdynia-Koszalin

Pierwszy etap Tour de Pologne 2026 prowadzi z Gdyni do Koszalina. Kolarze rozpoczną rywalizację na Pomorzu, a finisz zaplanowano w Koszalinie, gdzie na zawodników będą czekać kibice oraz specjalnie przygotowana strefa mety. Trasa inauguracyjnego odcinka będzie okazją do pierwszej walki o zwycięstwo etapowe oraz zdobycie cennych sekund w klasyfikacji generalnej. Pierwszy etap to dla kolarzy do pokonania aż 234 km.

Tour de Pologne trasy wyścigu

  • Etap I Gdynia-Koszalin
  • Etap II Międzyzdroje-Szczecin
  • Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra
  • Etap IV Żagań-Karpacz
  • Etap V Opole-Kocierz Resort
  • Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska
  • Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas

Jak widać, trasa Tour de Pologne 2026 obejmuje różnorodne regiony kraju. Peleton odwiedzi m.in. kolejne miejscowości na Pomorzu, a następnie skieruje się w stronę innych części Polski. Każdy etap może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej, dlatego zawodnicy od początku będą walczyć o cenne sekundy i przewagę nad rywalami.

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