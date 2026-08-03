Polacy na Tour de Pologne 2026. To oni walczą o zwycięstwo! Lista startowa

Polacy na Tour de Pologne 2026. Lista startowa

W tegorocznej edycji biało-czerwone barwy reprezentuje siedmiu zawodników. W skład reprezentacji Polski weszli:

Marceli Bogusławski

Jakub Kaczmarek

Tobiasz Pawlak

Patryk Stosz

Norbert Banaszek

Filip Gruszczyński

Radosław Frątczak.

To właśnie oni będą reprezentować Polskę podczas rywalizacji na trasach prowadzących przez różne regiony kraju.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tour de Pologne Koszalin [ZDJĘCIA]

9

Tour de Pologne

Tour de Pologne od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju i jedynym wyścigiem rangi UCI WorldTour organizowanym w Polsce. Każdego roku przyciąga najlepsze drużyny świata oraz tysiące kibiców, którzy dopingują zawodników na trasie i w miastach etapowych. Tegoroczna edycja ponownie dostarcza wielu emocji, a polscy kibice liczą, że biało-czerwoni odegrają w niej ważną rolę.

Tour de Pologne. Etap I Gdynia-Koszalin

Pierwszy etap Tour de Pologne 2026 prowadzi z Gdyni do Koszalina. Kolarze rozpoczną rywalizację na Pomorzu, a finisz zaplanowano w Koszalinie, gdzie na zawodników będą czekać kibice oraz specjalnie przygotowana strefa mety. Trasa inauguracyjnego odcinka będzie okazją do pierwszej walki o zwycięstwo etapowe oraz zdobycie cennych sekund w klasyfikacji generalnej. Pierwszy etap to dla kolarzy do pokonania aż 234 km.

Tour de Pologne trasy wyścigu

Etap I Gdynia-Koszalin

Etap II Międzyzdroje-Szczecin

Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra

Etap IV Żagań-Karpacz

Etap V Opole-Kocierz Resort

Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska

Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas

Jak widać, trasa Tour de Pologne 2026 obejmuje różnorodne regiony kraju. Peleton odwiedzi m.in. kolejne miejscowości na Pomorzu, a następnie skieruje się w stronę innych części Polski. Każdy etap może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej, dlatego zawodnicy od początku będą walczyć o cenne sekundy i przewagę nad rywalami.