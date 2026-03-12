Bałtyk zaczyna "uciekać". Odnotowano rekordowy spadek

Bałtyk z rekordowo niskim poziomem wody

Początek 2026 roku przyniósł niezwykłe zjawisko nad Bałtykiem. Poziom morza spadł średnio aż o 67 centymetrów poniżej normy, co jest najniższym wynikiem od 1886 roku. Skutki tej sytuacji wyraźnie widać na polskim wybrzeżu, np. w Darłowie, lecz nie tylko tam.

Morze "cofnęło się" od brzegu

Osoby spacerujące nad morzem w ostatnim czasie mogły zauważyć coś, co zdarza się niezwykle rzadko. Drewniane ostrogi, czyli konstrukcje chroniące brzeg przed falami i sztormami zwykle są niemal całkowicie zanurzone w wodzie. Tym razem w wielu miejscowościach wystają wysoko ponad powierzchnię morza. To wyraźny znak, że poziom Bałtyku jest znacznie niższy niż zazwyczaj. Dzięki temu odsłonił się duży pas piasku, a plaża wygląda na zdecydowanie szerszą niż w typowych warunkach. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie ilustracyjne tego zjawiska.

Ewenement nad Bałtykiem. Naukowcy nie mają wątpliwości

Jak podaje portal gk24.pl, naukowcy podkreślają, że nie jest to efekt suszy ani braku dopływu wody z rzek. Przyczyną jest przede wszystkim nietypowa sytuacja pogodowa, która utrzymywała się przez dłuższy czas nad regionem.

Te warunki atmosferyczne (strefa wysokiego ciśnienia, brak znaczących frontów atmosferycznych, wschodnie wiatry) to kluczowy czynnik, a nie brak opadów czy „wyschnięcie morza” w sensie braku dopływu rzek — Bałtyk ma bardzo mały naturalny odpływ i dopływ z lądu w porównaniu do wiatru i ciśnienia - informuje Instytut Oceanologii PAN, cytuje portal gk24.pl.

"Złote żniwa" nad Bałtykiem

Choć Bałtyk wyraźnie "ucieka" to poszukiwacze bursztynu nie narzekają. Okazuje się bowiem, że w ostatnich tygodniach nad polskim morze trwają prawdziwe "złote żniwa". Polacy wracają ze spacerów nawet z talerzami pełnymi jantaru. Więcej o tym temacie przeczytacie tutaj:

