Tajemnicza śmierć 65-latka w gminie Będzino. Obok ciała leżał przewrócony skuter

Makabryczne odkrycie w Komorach

We wtorek 10 marca w godzinach popołudniowych przypadkowy świadek natknął się na przerażający widok. Kobieta spacerująca rzadko uczęszczanym traktem zauważyła w przydrożnym rowie przewrócony jednoślad, obok którego znajdował się nieprzytomny człowiek. Bezzwłocznie powiadomiła odpowiednie służby ratunkowe. Mężczyzna nie dawał absolutnie żadnych oznak życia.

Ratownicy w Będzinie stwierdzili zgon 65-latka

Interweniujący na miejscu medycy nie mieli już szans na podjęcie skutecznej akcji reanimacyjnej. Obecny w karetce pogotowia lekarz musiał oficjalnie potwierdzić śmierć starszego mężczyzny. Funkcjonariusze policji natychmiast odgrodzili teren i przystąpili do zabezpieczania kluczowych śladów kryminalistycznych.

Wstępny etap postępowania nie przyniósł jednoznacznych odpowiedzi na pytania o przyczyny tej tragedii. Śledczy wciąż ustalają charakter zdarzenia drogowego z udziałem skutera, biorąc pod uwagę najróżniejsze warianty sytuacji.

Koszalińska prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok

Decyzją organów ścigania szczątki zmarłego trafiły do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Ekspertyza medyczna ma ostatecznie wykluczyć ewentualny udział osób trzecich i wskazać bezpośredni powód zgonu 65-latka.

Nadzór nad dalszym przebiegiem wszystkich czynności dowodowych w tej sprawie objęła Prokuratura Rejonowa z siedzibą w Koszalinie.

Tożsamość ofiary wypadku w gminie Będzino

Jak nieoficjalnie donosi lokalna prasa, tragicznie zmarły kierowca jednośladu to 65-letni obywatel zamieszkujący pobliską gminę Będzino. Cel podróży mężczyzny oraz powód wyboru tak odosobnionej trasy pozostają na ten moment tajemnicą.

Mieszkańcy okolicy zwracają uwagę na znikomy ruch pojazdów w tym specyficznym miejscu. Nie jest wykluczone, że mężczyzna mógł leżeć w rowie przez wiele godzin przed ostatecznym odnalezieniem jego ciała.

Śledczy analizują możliwe scenariusze tragedii

Prowadzący śledztwo na obecnym etapie dopuszczają kilka potencjalnych wersji wydarzeń. Wśród głównych hipotez branych pod uwagę przez organy ścigania znajdują się następujące możliwości:

tragiczny w skutkach incydent komunikacyjny, w którym starszy pan z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad kierownicą ,

, problemy natury medycznej, takie jak nagłe zatrzymanie krążenia lub nieoczekiwana utrata przytomności w trakcie jazdy ,

, ingerencja z zewnątrz, chociaż wstępne oględziny wykluczyły ślady świadczące o udziale innych uczestników ruchu, a odpowiedź dadzą badania sekcyjne.

