Dworzec w Koszalinie nadal rozebrany. PKP przesuwa termin i szuka nowej firmy

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Budowa dworca PKP w Koszalinie wstrzymana z powodu błędów
Kłopoty z inwestycją w Koszalinie pojawiły się już w 2023 roku. Obiekt miał zostać ukończony do końca 2024 roku, ale w dokumentacji projektowej wykryto poważne błędy konstrukcyjne, które według ekspertów z PKP mogły doprowadzić do katastrofy budowlanej. Z tego powodu w lutym 2024 roku wstrzymano wszelkie roboty.
Państwowa spółka nie zdołała dogadać się z ówczesnym wykonawcą co do kosztów, terminów i zakresu poprawek. W rezultacie firma zeszła z placu budowy. W kwietniu PKP ogłosiło nowy przetarg, by wyłonić podmiot, który dokończy inwestycję.
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Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]
Nowy wykonawca dworca w Koszalinie. Kto złożył ofertę?
28 lipca 2026 roku poznaliśmy chętnych na przejęcie placu budowy. PKP przygotowało na ten cel kwotę 46 870 527,34 zł brutto. W postępowaniu wzięły udział trzy firmy budowlane.
Najbardziej korzystną finansowo ofertę przedstawiła spółka TEXOM z Krakowa, wyceniając prace na 45 995 630,31 zł brutto. Budimex zaproponował 47 535 519,72 zł, a Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś zażądało aż 63 643 292,22 zł. Widać więc wyraźnie, że tylko krakowska firma zmieściła się w ustalonym limicie.
Złożenie najtańszej oferty nie oznacza jednak automatycznego wygrania przetargu. PKP musi najpierw dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
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Jeśli formalności przebiegną sprawnie i bez zakłóceń, prace w Koszalinie mogą niebawem zostać wznowione. Według wcześniejszych planów PKP, umowa z nowym podwykonawcą ma zostać podpisana najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku. Same roboty budowlane powinny wystartować już we wrześniu.
Podróżni będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość. PKP zakłada, że budowa zostanie ukończona dopiero w pierwszej połowie 2028 roku. Ostateczna data otwarcia nowego dworca w Koszalinie pozostaje na razie niewiadomą i pewnie jeszcze długo tak pozostanie.
Dworzec w Koszalinie częścią wielkiego projektu PKP
Dokończenie budowy koszalińskiego dworca to tylko jedna z wielu podobnych inwestycji w kraju. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że w 2026 roku sfinalizowano kompleksowe modernizacje zabytkowych obiektów w Brwinowie, Oleśnicy oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt tych trzech inwestycji zamknął się w kwocie ponad 124 mln zł brutto.
Kolej pochwaliła się również zdobyciem unijnego dofinansowania w wysokości ponad 280 mln zł na inwestycje dworcowe w całej Polsce. Na tej liście znalazł się także Koszalin.
Obiekt w Koszalinie wchodzi w skład szerszego projektu, obejmującego również Stargard, Słupsk oraz Gdynię Chylonię. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest na blisko 180 mln zł brutto. Przyznana dotacja wynosi ponad 145 mln zł netto, a około 123,3 mln zł z tej kwoty to bezpośrednie wsparcie ze środków Unii Europejskiej.