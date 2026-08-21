Dworzec w Koszalinie nadal rozebrany. PKP przesuwa termin i szuka nowej firmy

Budowa dworca PKP w Koszalinie wstrzymana z powodu błędów

Kłopoty z inwestycją w Koszalinie pojawiły się już w 2023 roku. Obiekt miał zostać ukończony do końca 2024 roku, ale w dokumentacji projektowej wykryto poważne błędy konstrukcyjne, które według ekspertów z PKP mogły doprowadzić do katastrofy budowlanej. Z tego powodu w lutym 2024 roku wstrzymano wszelkie roboty.

Państwowa spółka nie zdołała dogadać się z ówczesnym wykonawcą co do kosztów, terminów i zakresu poprawek. W rezultacie firma zeszła z placu budowy. W kwietniu PKP ogłosiło nowy przetarg, by wyłonić podmiot, który dokończy inwestycję.

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Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]

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Nowy wykonawca dworca w Koszalinie. Kto złożył ofertę?

28 lipca 2026 roku poznaliśmy chętnych na przejęcie placu budowy. PKP przygotowało na ten cel kwotę 46 870 527,34 zł brutto. W postępowaniu wzięły udział trzy firmy budowlane.

Najbardziej korzystną finansowo ofertę przedstawiła spółka TEXOM z Krakowa, wyceniając prace na 45 995 630,31 zł brutto. Budimex zaproponował 47 535 519,72 zł, a Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś zażądało aż 63 643 292,22 zł. Widać więc wyraźnie, że tylko krakowska firma zmieściła się w ustalonym limicie.

Złożenie najtańszej oferty nie oznacza jednak automatycznego wygrania przetargu. PKP musi najpierw dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Kiedy koniec remontu dworca PKP Koszalin? Nowy termin to 2028 rok

Jeśli formalności przebiegną sprawnie i bez zakłóceń, prace w Koszalinie mogą niebawem zostać wznowione. Według wcześniejszych planów PKP, umowa z nowym podwykonawcą ma zostać podpisana najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku. Same roboty budowlane powinny wystartować już we wrześniu.

Podróżni będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość. PKP zakłada, że budowa zostanie ukończona dopiero w pierwszej połowie 2028 roku. Ostateczna data otwarcia nowego dworca w Koszalinie pozostaje na razie niewiadomą i pewnie jeszcze długo tak pozostanie.

Dworzec w Koszalinie częścią wielkiego projektu PKP

Dokończenie budowy koszalińskiego dworca to tylko jedna z wielu podobnych inwestycji w kraju. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że w 2026 roku sfinalizowano kompleksowe modernizacje zabytkowych obiektów w Brwinowie, Oleśnicy oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt tych trzech inwestycji zamknął się w kwocie ponad 124 mln zł brutto.

Kolej pochwaliła się również zdobyciem unijnego dofinansowania w wysokości ponad 280 mln zł na inwestycje dworcowe w całej Polsce. Na tej liście znalazł się także Koszalin.

Obiekt w Koszalinie wchodzi w skład szerszego projektu, obejmującego również Stargard, Słupsk oraz Gdynię Chylonię. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest na blisko 180 mln zł brutto. Przyznana dotacja wynosi ponad 145 mln zł netto, a około 123,3 mln zł z tej kwoty to bezpośrednie wsparcie ze środków Unii Europejskiej.