Kobieca energia nad Jeziorem Parnowskim. Nadchodzi 3LIFE festiwal

Organizatorzy postawili na unikalną koncepcję. Za konsolą zobaczymy wyłącznie utalentowane artystki, które na co dzień hipnotyzują publiczność w swoich miastach oraz na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Grecji czy na Malediwach). Brzmienia z gatunków Tropical House, czy Deep House zostały precyzyjnie dobrane tak, aby idealnie współgrać z otaczającą naturą - szumem lasu, wodą i malowniczym zachodem słońca. O szczegółach tego wyjątkowego weekendu Oliwia Kisielewska rozmawiała z organizatorem wydarzenia, Robertem Machlowcem.

Kiedy: 26–27 czerwca

Gdzie: Jezioro Parnowskie (Cieszyn)

Nie możecie przegapić tej imprezy! Szykuje się weekend pełen wolności, niesamowitych wspomnień i muzyki, która zostanie z Wami na bardzo długo. Pakujcie namioty, zabierajcie ekipę i twórzcie razem z nami historię pierwszej edycji Freelife Festival!