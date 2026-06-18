Kobieca energia nad Jeziorem Parnowskim. Nadchodzi 3LIFE festiwal

Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-06-18 12:41

Już 26 i 27 czerwca Jezioro Parnowskie zamieni się w serce muzyki elektronicznej. Przed nami 3LIFE festiwal – zupełnie nowy, ogólnopolski projekt, którego znakiem rozpoznawczym będzie wyłącznie kobiecy skład DJ-ski, przepiękna natura oraz niesamowita atmosfera wolności.

Grafika promująca festiwal 3LIFE nad Jeziorem Parnowskim, przedstawiająca tłum ludzi bawiących się na plaży podczas imprezy z DJ-ką na scenie. Neonowe napisy zapowiadają JEDYNY TAKI 3LIFE FESTIWAL W POLSCE i NA SCENIE DOŚWIADCZYMY WYŁĄCZNIE KOBIECYCH DŹWIĘKÓW. Data 26.06.2026 widoczna na dole. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: 3LIFE FESTIWAL/ Materiały prasowe

Organizatorzy postawili na unikalną koncepcję. Za konsolą zobaczymy wyłącznie utalentowane artystki, które na co dzień hipnotyzują publiczność w swoich miastach oraz na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Grecji czy na Malediwach). Brzmienia z gatunków Tropical House, czy Deep House zostały precyzyjnie dobrane tak, aby idealnie współgrać z otaczającą naturą - szumem lasu, wodą i malowniczym zachodem słońca. O szczegółach tego wyjątkowego weekendu Oliwia Kisielewska rozmawiała z organizatorem wydarzenia, Robertem Machlowcem.

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Kiedy: 26–27 czerwca

Gdzie: Jezioro Parnowskie (Cieszyn)

Nie możecie przegapić tej imprezy! Szykuje się weekend pełen wolności, niesamowitych wspomnień i muzyki, która zostanie z Wami na bardzo długo. Pakujcie namioty, zabierajcie ekipę i twórzcie razem z nami historię pierwszej edycji Freelife Festival! 

3LIFE FESTIWAL
Autor: 3LIFE FESTIWAL/ Materiały prasowe