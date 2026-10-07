Niebezpieczne odkrycie w lesie pod Białogardem. Interweniowali saperzy

Alarmujące zgłoszenie z lasu pod Białogardem

W sobotę, 5 października dyżurny białogardzkiej policji otrzymał niepokojący sygnał. Okazało się, że na zalesionym obszarze niedaleko miejscowości Trzebiele odkryto przedmioty wyglądające jak groźne niewybuchy z dawnych lat.

Pod wskazany adres natychmiast wysłano asp. sztab. Przemysława Wojciukiewicza, który na co dzień pełni obowiązki dzielnicowego rejonu IV i specjalizuje się w działaniach minersko-pirotechnicznych. Policjant bardzo szybko ustalił, że na miejscu leży sześć wojennych pocisków wyposażonych w zapalniki.

Saperzy ze Złocieńca odkryli znacznie więcej niewybuchów

Mundurowi niezwłocznie otoczyli teren taśmami, a jeden z policjantów pilnował obszaru do momentu pojawienia się specjalistów. Na miejsce wezwano doświadczony patrol saperski stacjonujący w Jednostce Wojskowej w Złocieńcu.

Kiedy wojskowi przystąpili do szczegółowego przeczesywania okolicznego gruntu, skala znaleziska drastycznie wzrosła. Finalnie wydobyto z ziemi aż 90 różnego rodzaju pocisków, które łącznie ważyły w granicach 50 kilogramów.

Wojenne niewybuchy trafią na wojskowy poligon

Cały zardzewiały arsenał został ostrożnie wyciągnięty na powierzchnię i zapakowany do wojskowych pojazdów. Żołnierze przewiozą niebezpieczne ładunki na odpowiednio przygotowany poligon, by tam bezpiecznie je zneutralizować.

Sytuacja spod Białogardu to doskonały dowód na to, że nawet osiem dekad po zakończeniu globalnego konfliktu zbrojnego ziemia nadal skrywa zabójcze niespodzianki w postaci porzuconej amunicji i granatów.

Policja apeluje: nie dotykaj starych pocisków!

Stróże prawa nieustannie przypominają mieszkańcom, by pod żadnym pozorem nie manipulowali przy wykopanych czy napotkanych przypadkowo militariach. Zardzewiała powłoka nie gwarantuje, że ładunek wybuchowy znajdujący się wewnątrz stracił swoje właściwości.

Każdy kontakt z takim przedmiotem może zakończyć się tragedią, dlatego po zauważeniu podejrzanego kształtu należy od razu odejść na bezpieczny dystans i zadzwonić pod numer alarmowy. Resztą zajmą się powołane do tego służby dysponujące profesjonalnym sprzętem.

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Quiz o II wojnie światowej. Mniej niż 50%, to wstyd! Pytanie 1 z 15 O której godzinie niemieckie wojska zaatakowały Polskę 1 września 1939 r.? 4:45 4:34 5:30 Następne pytanie