83. Tour de Pologne dociera do Koszalina. Znamy szczegóły najdłuższego etapu wyścigu

Koszalin szykuje się na finał pierwszego etapu Tour de Pologne

Trasa wyścigu pierwszego etapu ma swój finał właśnie w Koszalinie. Już w trakcie weekendu w ścisłym centrum prowadzono zakrojone na szeroką skalę roboty montażowe przy strefie finiszu. Na ulicach rozstawiono ogrodzenia ochronne, powieszono flagi reklamowe oraz zamontowano wszelkie elementy techniczne. Przedstawiciele służb porządkowych i ekipy techniczne dołożyli wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno startującym, jak i zgromadzonej publiczności. Fotografie zrobione zaledwie kilka godzin przed finiszem pierwszego odcinka doskonale oddają metamorfozę, jaką przeszło to miasto.

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Tour de Pologne Koszalin. Tak wygląda miasto przed przyjazdem kolarzy

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Trasa z Gdyni do Koszalina. Kolarze mają do pokonania aż 234 kilometry

Inauguracyjny odcinek tegorocznej rywalizacji wystartował w Gdyni, a jego łączny dystans do Koszalina wynosi dokładnie 234 kilometry, co czyni go najdłuższym fragmentem całych zawodów. Przed samym końcem zmagających się sportowców czeka jeszcze wymagająca premia górska ulokowana na zboczach Góry Chełmskiej. Ten trudny podjazd może całkowicie zmienić układ sił i zadecydować o ostatecznych wynikach dzisiejszego sprintu. Sama meta została natomiast zorganizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Staromiejskiego.

Tour de Pologne po latach wraca do Koszalina

Dla lokalnej społeczności jest to ogromne święto sportowe. Miasto ponownie przyjmuje uczestników prestiżowego wyścigu po długiej, trwającej aż 24 lata przerwie. Ostatni raz światowa czołówka cyklistów mijała tutaj linię mety w 2002 roku. Przedstawiciele komitetu organizacyjnego liczą na potężną frekwencję i głośny doping fanów wspierających kolarzy na decydujących metrach przed wjazdem na metę.

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Tour de Pologne. Opóźnienie na starcie i ucieczka Radosława Frątczaka

Początek zmagań w Gdyni nie odbył się zgodnie z harmonogramem, ale ostatecznie cała grupa ruszyła na trasę krótko po godzinie 10:50. Gdy do celu pozostało 230 kilometrów, od głównej grupy oderwało się pięciu śmiałków. Wśród uciekających zawodników znalazł się reprezentant Polski, Radosław Frątczak. Sześć kilometrów dalej, na dystansie 224 kilometrów przed metą, wypracowana przez nich przewaga nad resztą stawki wynosiła równo 20 sekund.