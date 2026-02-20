Zabrał ojcu auto i urządził rajd z kolegami. 14-latek wpakował się w poważne kłopoty

Nocna eskapada 14-latka za kierownicą Audi

W sobotnią noc z 14 na 15 lutego, około godziny 3:30, policjanci z Komisariatu Policji w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Audi. Jak się okazało, za kierownicą pojazdu siedział 14-letni chłopiec, który nie miał oczywiście uprawnień do kierowania pojazdami.

Na tym jednak nie koniec zaskakujących ustaleń. W aucie znajdowało się jeszcze czterech pasażerów, wszyscy nieletni. Najmłodszy z nich miał zaledwie 13 lat. Nastolatkowie wybrali się na nocną przejażdżkę do Czaplinka z miejscowości Barwice, położonej w sąsiednim powiecie.

Wykorzystał sen ojca i zabrał kluczyki

W toku policyjnych czynności ustalono, że nieletni kierowca zabrał kluczyki do samochodu swojego ojca, wykorzystując moment, gdy ten spał. Następnie zebrał kolegów i wyruszył w nocną podróż. Na szczęście nie doszło do zdarzenia drogowego, jednak skala nieodpowiedzialności mogła doprowadzić do poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu.

- Nocna przejażdżka grupy nastolatków mogła zakończyć się tragedią. Za kierownicą Audi siedział 14 – latek bez uprawnień, który zabrał auto ojca i ruszył w trasę z nieletnimi pasażerami. Ich wyprawę przerwała policyjna kontrola – relacjonuje asp. Karolina Żych z KPP Drawsko Pomorskie.

O całej sytuacji zostanie poinformowany sąd rodzinny i nieletnich, który podejmie dalsze decyzje w sprawie. Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu bez uprawnień, zwłaszcza przez osoby nieletnie, stanowi poważne naruszenie prawa i niesie ze sobą realne ryzyko tragicznych konsekwencji.

