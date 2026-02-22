Zderzenie na S11 pod Koszalinem. Trasa została całkowicie zablokowana

2026-02-22 14:35

Kierowcy podróżujący w niedzielę, 22 lutego drogą ekspresową S11 muszą przygotować się na spore komplikacje. Po południu na odcinku w województwie zachodniopomorskim doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Służby poinformowały o jednej osobie poszkodowanej, a ruch w kierunku Szczecinka został wstrzymany.

S11 zablokowana po wypadku. Utrudnienia potrwają dwie godziny

Autor: Anna Kisiel

Zderzenie na S11

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego, około godziny 13:20. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA przekazał wieści o wypadku na trasie ekspresowej w województwie zachodniopomorskim. Między węzłami Niekłonice a Zegrze Pomorskie zderzyły się dwa samochody osobowe. Wypadek spowodował paraliż w tym rejonie, a droga w kierunku Szczecinka została całkowicie zablokowana dla ruchu.

Droga nieprzejezdna, są utrudnienia

Sytuacja na miejscu wymaga interwencji służb drogowych i porządkowych. Zablokowanie trasy wynika z faktu, że po kolizji na asfalcie pojawiły się wycieki płynów eksploatacyjnych z rozbitych aut. W wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna osoba. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ usuwanie skutków wypadku może potrwać około dwóch godzin.

