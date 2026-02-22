Zderzenie na S11 pod Koszalinem. Trasa została całkowicie zablokowana

Zderzenie na S11

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego, około godziny 13:20. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA przekazał wieści o wypadku na trasie ekspresowej w województwie zachodniopomorskim. Między węzłami Niekłonice a Zegrze Pomorskie zderzyły się dwa samochody osobowe. Wypadek spowodował paraliż w tym rejonie, a droga w kierunku Szczecinka została całkowicie zablokowana dla ruchu.

Droga nieprzejezdna, są utrudnienia

Sytuacja na miejscu wymaga interwencji służb drogowych i porządkowych. Zablokowanie trasy wynika z faktu, że po kolizji na asfalcie pojawiły się wycieki płynów eksploatacyjnych z rozbitych aut. W wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna osoba. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ usuwanie skutków wypadku może potrwać około dwóch godzin.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie