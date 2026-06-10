Koszaliński Spiderman skatowany przed własnym domem. Piotr Zalewski wspierał dzieci chore na raka

Piotr Zalewski, 47-latek z Koszalina, zasłynął z wyjątkowej działalności charytatywnej, która zyskała rozgłos w całym kraju. Przebierając się za Spidermana, ulubionego bohatera najmłodszych, wnosił uśmiech i radość w życie wielu osób. Zalewski był stałym bywalcem lokalnych festynów i wydarzeń, gdzie prezentował własnoręcznie wyuczone układy taneczne i obdarowywał dzieci upominkami. Jego wizyty w szpitalach i hospicjach stanowiły nieocenione wsparcie dla małych pacjentów. Tragiczna wiadomość o jego śmierci głęboko poruszyła mieszkańców całego regionu.

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Atak pod własnym domem. Piotr Zalewski pobity i porzucony na pastwę losu

Dramat rozegrał się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania koszalińskiego superbohatera. W sobotę, 19 sierpnia 2023 roku, Zalewski brał udział w charytatywnym festynie w Nacławiu, zorganizowanym na rzecz miejscowego hospicjum. Impreza zgromadziła wielu innych pasjonatów w przebraniach superbohaterów. Uczestnicy bawili się doskonale, a wydarzenie przebiegło w radosnej atmosferze, z której wracali pełni pozytywnych emocji.

Po udanej zabawie znajomy podwiózł Piotra w okolice ulicy Harcerskiej, gdzie mieszkał. Nic nie wskazywało na to, że za chwilę dojdzie do tragicznego zdarzenia. Zalewski na co dzień dzielił dom z chorą na nowotwór matką, nad którą sprawował troskliwą opiekę. Jego bezinteresowne zaangażowanie w pomoc potrzebującym i chorym z pewnością napawało ją dumą.

Zaledwie krok od drzwi wejściowych, 47-latek został zaczepiony przez nieznanego sprawcę. Policyjne dochodzenie wykazało, że pomiędzy mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań, która szybko przerodziła się w fizyczną agresję. W wyniku szarpaniny napastnik wymierzył cios, po którym Zalewski upadł na ziemię. Jak relacjonowała „Gazeta Wyborcza”, wieczorem przypadkowy przechodzień natknął się na nieprzytomnego mężczyznę i wezwał pomoc medyczną. Sprawca ataku zbiegł z miejsca zdarzenia, zacierając za sobą ślady.

Brak kamer miejskiego monitoringu w rejonie ulicy Harcerskiej znacznie utrudnił pracę śledczym. Policjanci musieli polegać na nagraniach z prywatnych systemów wizyjnych, by ustalić tożsamość agresora. Żmudne śledztwo przyniosło w końcu rezultaty, a pierwsze nieoficjalne informacje o zatrzymaniu sprawcy pojawiły się w mediach pod koniec sierpnia, nieco ponad tydzień po tragicznym zajściu.

Policja oficjalnie potwierdziła ujęcie podejrzanego 31 sierpnia. Okazał się nim 41-letni Łukasz W., mieszkaniec powiatu koszalińskiego. Według ustaleń śledczych, to on zadał cios 47-letniemu Piotrowi Zalewskiemu, powodując u niego poważny uszczerbek na zdrowiu, po czym uciekł, pozostawiając ofiarę na ulicy.

Dramatyczna walka w szpitalu. Tłumy wspierały 'Spidermana z Koszalina'

Piotr Zalewski w krytycznym stanie trafił na oddział intensywnej terapii. Rozległe obrażenia głowy wymusiły na lekarzach wprowadzenie pacjenta w stan śpiączki farmakologicznej, w którym przebywał przez dwa tygodnie. Kiedy wieść o brutalnym ataku obiegła lokalne media, poruszeni mieszkańcy spontanicznie zorganizowali milczący marsz sprzeciwu wobec przemocy. Tłum ruszył spod koszalińskiego ratusza w stronę szpitala, gdzie przebywał ranny społecznik. Tam w geście solidarności przerwano ciszę, skandując imię Piotra i przekazując na oddział specjalny plakat z wizerunkiem Spidermana.

Niestety, 2 września rano napłynęły tragiczne informacje. Mimo heroicznej walki lekarzy, życia 47-letniego Piotra Zalewskiego nie udało się uratować. W mediach społecznościowych zaroiło się od pożegnalnych wpisów. Jeden z przyjaciół wyznał na Facebooku, że nigdy nie pogodzi się z tą stratą, wspominając wspólną pasję. W rozmowie z telewizją TVN, Marcin Grzybowski, bliski znajomy zmarłego, relacjonował poranny telefon od matki Piotra z dramatyczną nowiną. Dodał też poruszający szczegół – Zalewski tuż przed śmiercią kupił nowy strój Spidermana i zdążył w nim wystąpić w koszalińskim hospicjum oraz szpitalu, w dniu, w którym padł ofiarą śmiertelnego ataku.

Śmierć znanego wolontariusza wywołała falę żałoby w całym Koszalinie. Głos zabrał również prezydent miasta, Piotr Jedliński. W swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych podkreślił, że agresja zawsze rodzi zło, a śmierć Zalewskiego to niewyobrażalna strata dla lokalnej społeczności. Przekazał kondolencje bliskim ofiary i zadał retoryczne pytanie, czy ta tragedia skłoni do refleksji osoby wierzące w bezkarność przemocy.

Sprawca pobicia skazany. Decyzja sądu wywołała oburzenie w sieci

Prezydent Koszalina apelował o surową karę dla winnego, ale przede wszystkim o szacunek dla ludzkiego życia. W dniu ogłoszenia śmierci Piotra Zalewskiego, dziesiątki mieszkańców zgromadziły się w miejscu tragicznego ataku, aby zapalić znicze i oddać hołd zmarłemu.

Tymczasem sprawa karna nabrała tempa. Funkcjonariusze z koszalińskiego drugiego komisariatu, po wstępnym zatrzymaniu 41-latka, poinformowali o postawieniu mu zarzutów i tymczasowym aresztowaniu. Kwalifikacja czynu, początkowo określana jako pobicie, uległa zmianie na poważniejszą po stwierdzeniu zgonu poszkodowanego.

Finał sądowej batalii miał miejsce 19 listopada 2024 roku w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Łukasz W., odpowiedzialny za śmiertelne pobicie, usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności oraz nakaz wypłaty 2,5 tysiąca złotych nawiązki dla rodziny ofiary. Orzeczenie to spotkało się z ogromną krytyką ze strony internautów. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy podważających adekwatność kary, w których podkreślano, że za odebranie życia wyrok powinien być znacznie wyższy.

Mimo upływu czasu, pamięć o 47-letnim Piotrze Zalewskim pozostanie żywa wśród mieszkańców Koszalina i wszystkich, którym niósł pomoc.