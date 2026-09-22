Lulcia zgubiła drogę do domu. Na pomoc ruszyli policjanci

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Bezbronne zwierzę na jezdni
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali ulice, gdy nagle zauważyli zdezorientowaną suczkę spacerującą po asfalcie. Zwierzak nie posiadał żadnych znaków identyfikacyjnych, w tym obroży czy smyczy. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd, by zaopiekować się czworonogiem.
W pierwszej kolejności policjanci zweryfikowali obecność mikroczipa, a chwilę później przewieźli pieska do komendy. Lulcia znalazła się w bezpiecznym miejscu, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania jej opiekunów.
Poszukiwania w sieci przyniosły efekt
Mundurowi z Kołobrzegu postanowili poprosić o pomoc internautów. W mediach społecznościowych umieszczono fotografię zagubionej suczki, co okazało się bardzo skutecznym działaniem. Wiadomość o zgubie w mgnieniu oka dotarła do zmartwionej właścicielki.
Kobieta natychmiast nawiązała kontakt z funkcjonariuszami. Tłumaczyła, że jej pupilka niepostrzeżenie opuściła dom i całkowicie zgubiła się w okolicy. Niestety, wcześniejsze samodzielne poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu.
Radosne spotkanie po ucieczce
Błyskawiczne działania kołobrzeskich policjantów oraz siła internetu doprowadziły do pomyślnego zakończenia tej stresującej sytuacji. Lulcia bezpiecznie wróciła w ramiona swojej pani, a mundurowi z uśmiechem odprawili niezwykłego gościa z komendy.
Całe zdarzenie udowadnia, że nigdy nie należy przechodzić obojętnie obok zwierząt potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze wyrazili wdzięczność dla internautów, którzy przyczynili się do błyskawicznego odnalezienia domu dla małej uciekinierki.