Lulcia zgubiła drogę do domu. Na pomoc ruszyli policjanci

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-22 13:00

Policjanci z kołobrzeskiej drogówki przeprowadzili wyjątkową interwencję na ulicy Wiosennej. Mundurowi zauważyli błąkającego się pieska bez obroży, który pilnie potrzebował pomocy. Zgubą okazała się mała Lulcia, która wymknęła się z mieszkania i straciła orientację w terenie.

Mały biały pies na rękach policjanta. O uratowaniu Lulci w Kołobrzegu przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: KPP Kołobrzeg/ Materiały prasowe

Bezbronne zwierzę na jezdni

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali ulice, gdy nagle zauważyli zdezorientowaną suczkę spacerującą po asfalcie. Zwierzak nie posiadał żadnych znaków identyfikacyjnych, w tym obroży czy smyczy. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd, by zaopiekować się czworonogiem.

W pierwszej kolejności policjanci zweryfikowali obecność mikroczipa, a chwilę później przewieźli pieska do komendy. Lulcia znalazła się w bezpiecznym miejscu, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania jej opiekunów.

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Poszukiwania w sieci przyniosły efekt

Mundurowi z Kołobrzegu postanowili poprosić o pomoc internautów. W mediach społecznościowych umieszczono fotografię zagubionej suczki, co okazało się bardzo skutecznym działaniem. Wiadomość o zgubie w mgnieniu oka dotarła do zmartwionej właścicielki.

Kobieta natychmiast nawiązała kontakt z funkcjonariuszami. Tłumaczyła, że jej pupilka niepostrzeżenie opuściła dom i całkowicie zgubiła się w okolicy. Niestety, wcześniejsze samodzielne poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu.

Radosne spotkanie po ucieczce

Błyskawiczne działania kołobrzeskich policjantów oraz siła internetu doprowadziły do pomyślnego zakończenia tej stresującej sytuacji. Lulcia bezpiecznie wróciła w ramiona swojej pani, a mundurowi z uśmiechem odprawili niezwykłego gościa z komendy.

Całe zdarzenie udowadnia, że nigdy nie należy przechodzić obojętnie obok zwierząt potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze wyrazili wdzięczność dla internautów, którzy przyczynili się do błyskawicznego odnalezienia domu dla małej uciekinierki.

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