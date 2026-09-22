Lulcia zgubiła drogę do domu. Na pomoc ruszyli policjanci

Bezbronne zwierzę na jezdni

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali ulice, gdy nagle zauważyli zdezorientowaną suczkę spacerującą po asfalcie. Zwierzak nie posiadał żadnych znaków identyfikacyjnych, w tym obroży czy smyczy. Mundurowi natychmiast zatrzymali pojazd, by zaopiekować się czworonogiem.

W pierwszej kolejności policjanci zweryfikowali obecność mikroczipa, a chwilę później przewieźli pieska do komendy. Lulcia znalazła się w bezpiecznym miejscu, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania jej opiekunów.

Poszukiwania w sieci przyniosły efekt

Mundurowi z Kołobrzegu postanowili poprosić o pomoc internautów. W mediach społecznościowych umieszczono fotografię zagubionej suczki, co okazało się bardzo skutecznym działaniem. Wiadomość o zgubie w mgnieniu oka dotarła do zmartwionej właścicielki.

Kobieta natychmiast nawiązała kontakt z funkcjonariuszami. Tłumaczyła, że jej pupilka niepostrzeżenie opuściła dom i całkowicie zgubiła się w okolicy. Niestety, wcześniejsze samodzielne poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu.

Radosne spotkanie po ucieczce

Błyskawiczne działania kołobrzeskich policjantów oraz siła internetu doprowadziły do pomyślnego zakończenia tej stresującej sytuacji. Lulcia bezpiecznie wróciła w ramiona swojej pani, a mundurowi z uśmiechem odprawili niezwykłego gościa z komendy.

Całe zdarzenie udowadnia, że nigdy nie należy przechodzić obojętnie obok zwierząt potrzebujących wsparcia. Funkcjonariusze wyrazili wdzięczność dla internautów, którzy przyczynili się do błyskawicznego odnalezienia domu dla małej uciekinierki.

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