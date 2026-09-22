W sprawie niewyjaśnionego zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej pojawił się przełomowy wątek. Śledczy przeczesujący teren oddalony o dwa kilometry od darłowskiego hotelu Jan, gdzie poszukiwana wysiadła z taksówki, zabezpieczyli ważne rzeczy. Na wskazanym obszarze funkcjonariusze znaleźli plecak oraz podwójny zestaw kluczy, które należały do zaginionej kobiety.

Te zaskakujące fakty zostały szybko potwierdzone przez oficer prasową koszalińskiej policji, która w rozmowie z dziennikarzami portalu "Super Express" opisała szczegóły znaleziska i prowadzonych w tym rejonie działań operacyjnych.

- W dniu wczorajszym (21 września) został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy - przekazała w rozmowie dla "Super Expressu" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Śledczy koncentrują poszukiwania w tych miejscach

Zespoły policyjne skupiają wszystkie swoje siły w rejonie ujawnienia rzeczy zaginionej, ale także w innych rejonach.

- Policja kontynuuje działania poszukiwawcze, właśnie tam gdzie ujawniony został plecak. Wykonywane są czynności operacyjne przez policjantów. Po ujawnieniu tej kolejnej rzeczy należącej do zaginionej kobiety również tam nasze siły i środki są skierowane i jesteśmy tam na miejscu. W działaniach bierze udział kilkudziesięciu policjantów - informuje policjantka.

W zakrojonej na ogromną skalę operacji mundurowych wspierali i wspierają również profesjonaliści z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz duże grupy zorganizowanych ochotników. Przeczesywanie wyznaczonych sektorów odbywa się trójtorowo, ponieważ zaangażowane ekipy sprawdzają obszar z lądu, powierzchni wody, a także używają nowoczesnych dronów do monitorowania okolicy z góry.

Tajemnicze zaginięcie 37-latki z Darłowa. Telefon Emilii Koprowskiej jest zablokowany

Dramat rozpoczął się 30 sierpnia w nadmorskim Darłowie, podczas trwania festiwalu muzyki elektronicznej „ZEN Wydm”. Zgromadzone przez służby informacje wskazują, że 37-latka po sprzeczce z mężem oddaliła się w nieustalonym kierunku, całkowicie urywając od tamtego momentu wszelki kontakt z rodziną i znajomymi.

Jakiś czas temu policjantom udało się odnaleźć telefon marki Apple, z którego korzystała zaginiona kobieta. Urządzenie pozostaje jednak zablokowane, co drastycznie spowalnia proces analizy informatycznej. Mąż zaginionej przekazał funkcjonariuszom znane mu kody dostępowe, ale niestety żadne z nich nie pozwoliło na skuteczne złamanie zabezpieczeń i odzyskanie istotnych danych z pamięci telefonu.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Koszalińska policja publikuje rysopis kobiety

Koszalińscy policjanci nieustannie proszą całe społeczeństwo o wsparcie i przekazywanie jakichkolwiek wskazówek mogących pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety.

Sylwetka: szczupła, wysmukła,

Włosy: kasztanowe / brązowe,

Oczy: zielone,

Znaki szczególne: tatuaż ze znakiem zodiaku Ryby umieszczony po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” znajdujący się na palcu/prawej dłoni (w miejscu obrączki).

Ubiór w dniu zaginięcia: Kobieta miała na sobie białe jeansy, koszulkę w kolorze białym z napisem „Cherry”, czarną kurtkę ze skóry oraz białe trampki marki Big Star. Ponadto nosiła okulary w oprawkach o czerwonej barwie.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu Emilii Koprowskiej lub pamiętające ją z ostatnich dni, powinny jak najszybciej powiadomić Komendę Miejską Policji w Koszalinie, dzwoniąc pod bezpośredni numer 47 78 41 543 lub ogólnopolski telefon ratunkowy 112, lub zgłosić się osobiście do siedziby przy ulicy Słowackiego 11.