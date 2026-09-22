Nowy trop w sprawie Emilii Koprowskiej. Policja znalazła jej plecak i dwa pęki kluczy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-22 12:34

Śledczy badający sprawę zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej natrafili na istotny trop. W niewielkiej odległości od miejsca, w którym ostatni raz widziano poszukiwaną, odnaleziono jej plecak oraz dwa komplety kluczy. Te przedmioty mogą rzucić zupełnie nowe światło na całe dochodzenie.

W sprawie niewyjaśnionego zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej pojawił się przełomowy wątek. Śledczy przeczesujący teren oddalony o dwa kilometry od darłowskiego hotelu Jan, gdzie poszukiwana wysiadła z taksówki, zabezpieczyli ważne rzeczy. Na wskazanym obszarze funkcjonariusze znaleźli plecak oraz podwójny zestaw kluczy, które należały do zaginionej kobiety.

Te zaskakujące fakty zostały szybko potwierdzone przez oficer prasową koszalińskiej policji, która w rozmowie z dziennikarzami portalu "Super Express" opisała szczegóły znaleziska i prowadzonych w tym rejonie działań operacyjnych.

- W dniu wczorajszym (21 września) został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy - przekazała w rozmowie dla "Super Expressu" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Śledczy koncentrują poszukiwania w tych miejscach

Zespoły policyjne skupiają wszystkie swoje siły w rejonie ujawnienia rzeczy zaginionej, ale także w innych rejonach. 

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- Policja kontynuuje działania poszukiwawcze, właśnie tam gdzie ujawniony został plecak. Wykonywane są czynności operacyjne przez policjantów. Po ujawnieniu tej kolejnej rzeczy należącej do zaginionej kobiety również tam nasze siły i środki są skierowane i jesteśmy tam na miejscu. W działaniach bierze udział kilkudziesięciu policjantów - informuje policjantka. 

W zakrojonej na ogromną skalę operacji mundurowych wspierali i wspierają również profesjonaliści z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz duże grupy zorganizowanych ochotników. Przeczesywanie wyznaczonych sektorów odbywa się trójtorowo, ponieważ zaangażowane ekipy sprawdzają obszar z lądu, powierzchni wody, a także używają nowoczesnych dronów do monitorowania okolicy z góry.

Tajemnicze zaginięcie 37-latki z Darłowa. Telefon Emilii Koprowskiej jest zablokowany

Dramat rozpoczął się 30 sierpnia w nadmorskim Darłowie, podczas trwania festiwalu muzyki elektronicznej „ZEN Wydm”. Zgromadzone przez służby informacje wskazują, że 37-latka po sprzeczce z mężem oddaliła się w nieustalonym kierunku, całkowicie urywając od tamtego momentu wszelki kontakt z rodziną i znajomymi.

Jakiś czas temu policjantom udało się odnaleźć telefon marki Apple, z którego korzystała zaginiona kobieta. Urządzenie pozostaje jednak zablokowane, co drastycznie spowalnia proces analizy informatycznej. Mąż zaginionej przekazał funkcjonariuszom znane mu kody dostępowe, ale niestety żadne z nich nie pozwoliło na skuteczne złamanie zabezpieczeń i odzyskanie istotnych danych z pamięci telefonu.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Koszalińska policja publikuje rysopis kobiety

Koszalińscy policjanci nieustannie proszą całe społeczeństwo o wsparcie i przekazywanie jakichkolwiek wskazówek mogących pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety.

  • Sylwetka: szczupła, wysmukła,
  • Włosy: kasztanowe / brązowe,
  • Oczy: zielone,
  • Znaki szczególne: tatuaż ze znakiem zodiaku Ryby umieszczony po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” znajdujący się na palcu/prawej dłoni (w miejscu obrączki).
  • Ubiór w dniu zaginięcia: Kobieta miała na sobie białe jeansy, koszulkę w kolorze białym z napisem „Cherry”, czarną kurtkę ze skóry oraz białe trampki marki Big Star. Ponadto nosiła okulary w oprawkach o czerwonej barwie.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu Emilii Koprowskiej lub pamiętające ją z ostatnich dni, powinny jak najszybciej powiadomić Komendę Miejską Policji w Koszalinie, dzwoniąc pod bezpośredni numer 47 78 41 543 lub ogólnopolski telefon ratunkowy 112, lub zgłosić się osobiście do siedziby przy ulicy Słowackiego 11.

Służby przeszukują teren przy wiatrakach. Na wstawce zaginiona Emilia Koprowska. Więcej w Eska Koszalin.
Galeria zdjęć 7

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