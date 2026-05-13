Majowy poranek w Mielnie. Plaża utonęła w parawanach i leżakach

Turyści w Mielnie opanowali plażę w połowie maja

Prawdziwe oblężenie nadmorskich miejscowości rozpoczyna się zazwyczaj w ostatnich dniach czerwca, jednak tegoroczna wiosna udowadnia, że wczasowicze nie zamierzają czekać. Fotografie wykonane 9 i 10 maja ukazują niespodziewany widok. Nadbałtycki piasek w Mielnie w mgnieniu oka zapełnił się parawanami i leżakami. Najbardziej niecierpliwi urlopowicze łapią więc już teraz pierwsze promienie słońca w kurorcie, który niegdyś słynął z niekończących się imprez. Pełną dokumentację fotograficzną można znaleźć w galerii poniżej.

Tak wyglądała plaża w Mielnie z samego rana. Leżaki i parawany już porozstawiane

Mielno przyciąga nad Bałtyk tłumy wczasowiczów

Od wielu sezonów Mielno utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych lokalizacji na wypoczynek w Polsce. W miesiącach letnich zjeżdżają tu ogromne grupy podróżnych, pragnących zarówno błogiego lenistwa, jak i sportowych wrażeń. Ośrodek skutecznie łączy tradycyjny urok nadmorskiego letniska z tętniącą życiem infrastrukturą turystyczną. Na odwiedzających czekają liczne lokale serwujące smażone ryby, promenady, wypożyczalnie sprzętu do sportów wodnych oraz wesołe miasteczka, które stanowią doskonałą rozrywkę dla rodzin podróżujących z dziećmi.

Zmiana wizerunku Mielna. Klub Bajka i szerokie plaże

Przez lata miejscowość ta kojarzyła się głównie z głośną zabawą do białego rana, a symbolem tego rozrywkowego stylu był kultowy, szczególnie wśród młodzieży, klub Bajka. Ostatnio jednak ten mocno sprecyzowany wizerunek ulega złagodzeniu, a nadmorski kurort coraz częściej staje się celem podróży dla całych rodzin. Kluczowym atutem przyciągającym turystów w szczycie sezonu jest wyjątkowo rozległy pas nadmorskiego piasku.

Niewątpliwą zaletą jest również bliskie sąsiedztwo Koszalina, oferującego bogate zaplecze gastronomiczne i duże centra handlowe. Zaledwie krok od letniska leży też miejscowość Jamno, która słynie z malowniczego jeziora. W czasie wakacji można tam wynająć rowery wodne, a nawet wybrać się w rejs wycieczkowcem ochrzczonym imieniem Julek. Dokładny schemat trasy pokonywanej przez ten statek znajdziecie na mapie zamieszczonej w dalszej części artykułu.

Lipiec i sierpień w Mielnie. Jakie są ceny noclegów?

Organizacja letniego wypoczynku w szczycie sezonu w tym popularnym miejscu wiąże się ze sporymi wydatkami. Stawki za wynajem pokoi w lipcu i sierpniu osiągają wysokie pułapy, dlatego eksperci zalecają jak najszybsze rezerwowanie miejsc noclegowych. Więcej o cenach w Mielnie pisaliśmy tutaj: Wakacje w Mielnie zrujnują portfel. Sprawdziliśmy ceny na lipiec i sierpień. Kwoty zwalają z nóg

Mapa trasy statku "Julek"

Mapa trasy statku Julek