Prawie milion złotych dla Koszalina na modernizację kortów tenisowych

Umowy na dofinansowanie przekazał we wtorek w Szczecinie wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Jak podkreślił, program „Tenisowe Orły” ma wspierać rozwój infrastruktury tenisowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży.

– Kończymy pierwszy etap programu „Tenisowe Orły”. W tym roku przekażemy ponad 80 mln zł na ponad 30 inwestycji w całej Polsce. To wsparcie dla najlepszych klubów i miejsc szkolących młodych zawodników – powiedział wiceminister.

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W Koszalinie całkowita wartość inwestycji wyniesie 2,46 mln zł, z czego 990 tys. zł pokryje ministerialne dofinansowanie. Pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta.

Modernizacja kompleksu „Bałtyku” obejmie budowę trybuny oraz energooszczędnego oświetlenia LED przy kortach zewnętrznych. Zaplanowano również wymianę nawierzchni na trzech zadaszonych kortach, wymianę plandek tworzących zadaszenie wraz z wykonaniem termoizolacji hal, budowę nowych ciągów pieszych oraz wymianę ogrodzenia.

Przetarg na wybór wykonawcy ma zostać ogłoszony jesienią. Rozpoczęcie robót planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku i będzie uzależnione od warunków pogodowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, aby działalność obiektu oraz treningi mogły odbywać się bez większych utrudnień.

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Największe dofinansowanie w regionie otrzymał Szczecin – ponad 9,3 mln zł na rozbudowę kompleksu kortów przy al. Wojska Polskiego. Modernizację przejdą również obiekty w Świnoujściu, które otrzymało ponad 2,1 mln zł, oraz w Dziwnowie, gdzie dofinansowanie wyniosło 1,5 mln zł.

Program „Tenisowe Orły” jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym i ma poprawić warunki do treningów oraz zwiększyć dostępność nowoczesnych obiektów dla młodych zawodników.