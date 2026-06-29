Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 2026 już 4 lipca w Koszalinie

Widowiskowa rywalizacja

Mistrzostwa Calisthenics International Trade Expo zostaną rozegrane w formule freestyle, osobno dla kobiet i mężczyzn. W zawodach wystąpi 24 zawodników oraz 9 zawodniczek. Freestyle w street workoucie polega na wykonywaniu zaawansowanych figur o różnym stopniu trudności. Każdy element posiada określoną wartość punktową, a suma zdobytych punktów decyduje o końcowym wyniku zawodnika. Wśród figur, które będzie można zobaczyć podczas zawodów, znajdą się między innymi Front Lever, czyli utrzymanie ciała w pozycji poziomej wyłącznie przy pomocy rąk, oraz Full Planche, przypominający pompkę wykonywaną z nogami uniesionymi nad ziemią.

Moc Atrakcji

Organizatorzy zapowiadają, że Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 2026 będą czymś więcej niż sportową rywalizacją. Na uczestników czekać będą konkursy, liczne atrakcje oraz strefy tematyczne, w tym gastronomiczna.

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Dlaczego warto przyjść?

Street workout to jeden z najbardziej widowiskowych sportów wykorzystujących siłę własnego ciała. Widzowie będą mogli zobaczyć zarówno niezwykle wymagające pozycje statyczne, jak i efektowne dynamiczne ewolucje wykonywane na drążkach.

Poza sportowymi emocjami wydarzenie będzie okazją do spędzenia czasu z rodziną, poznania świata kalisteniki oraz udziału w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.

Autor: Oliwia Kisielewska/ Archiwum prywatne

Organizatorzy Calisthenics International Trade Expo - Klaudia Ludwikowska oraz Dawid Kowalczyk

Kiedy i gdzie odbędą się zawody?

Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 2026 odbędą się 4 lipca w hali II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.