„Pamiętam naszą rozmowę sprzed trzech tygodni na temat zaginionej Emilii. Tak wtedy mówiłem, że kobieta została zamordowana a jej ciało zostało przeniesione” - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” 63-letni Krzysztof Jackowski, który cieszy się obecnie sławą najpopularniejszego żyjącego wróżbity w naszym kraju.

„Wiem, co ogłosiła prokuratura. Wiem, że śledczy zapewniają, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie. Dla mnie jest to dziwna sprawa. Ja jestem przekonany, że kobieta została zamordowana. a potem jej ciało zostało przeniesione” - zaznacza w stanowczych słowach Krzysztof Jackowski.

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Śmierć Emilii Koprowskiej. Jasnowidz Krzysztof Jackowski podważa wersję prokuratury

To bezprecedensowa sytuacja, w której Krzysztof Jackowski, powszechnie określany mianem jasnowidza z Człuchowa, otwarcie kwestionuje oficjalne stanowisko i ustalenia śledczych. Wspomniana przez niego sprawa dotyczy 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta po raz ostatni była widziana żywa podczas koncertu muzyki techno w Darłówku, a ślad po niej zaginął tuż po sprzeczce z małżonkiem. Para zmagała się wówczas z poważnym kryzysem w związku, dlatego mąż zaginionej zdecydował się na badanie wariografem celem oczyszczenia się z podejrzeń.

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Zwłoki poszukiwanej odnaleziono na polu w okolicach Darłowa po upływie ponad dwóch miesięcy od momentu jej zniknięcia. Choć prokuratura kategorycznie wyklucza udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu, postępowanie w tej sprawie jest wciąż kontynuowane.

„Po zaginięciu zgłosiła się do mnie osoba z jej rodziny. Ja na mapie wskazałem trzy punkty. Zwłoki odnaleziono 500 metrów od jednego z miejsc przeze mnie oznaczonych. Mimo tego co mówi prokuratura, ja nie wierzę w samobójstwo tej kobiety” – podkreśla po raz kolejny jasnowidz Krzysztof Jackowski, cytowany przez "SE".

Redakcja ESKA News będzieee wracać do tematu i oficjalnych ustaleń w tej sprawie.

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