Wysoka nagroda za wskazanie miejsca pobytu Emilii Koprowskiej

Sprawa zaginięcia 37-letniej mieszkanki Koszalina wciąż pozostaje nierozwiązana. Kobieta zniknęła 30 sierpnia w miejscowości Darłowo. Żeby zmotywować ewentualnych świadków do pomocy, Biuro Rutkowski zdecydowało się na wyznaczenie wysokiej nagrody finansowej.

- Jeśli ktoś przekaże nam informacje, które przyczynią się do odnalezienia Emilii wypłacimy nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych

- przekazał detektyw Krzysztof Rutkowski w rozmowie z „Super Expressem”. Zapewnił przy tym, że jego ludzie kontynuują pracę, a każdy, nawet najmniejszy trop, jest dla nich bardzo ważny.

- Poszukiwania nadal trwają. Działamy. Każda informacja może mieć znaczenie. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, prosimy o kontakt z Biurem Rutkowski: 600 007 007. Jedna informacja może zmienić wszystko

- podkreślił szef biura detektywistycznego.

Czy nastąpił przełom w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej z Koszalina?

W Darłowie nieustannie przebywają pracownicy biura detektywistycznego, by rozwikłać zagadkę nagłego zniknięcia 37-latki. Krzysztof Rutkowski wypowiada się ostrożnie, ale nie ukrywa, że liczy na szczęśliwe zakończenie i że jego ekipa powoli zbliża się do prawdy.

- Jesteśmy cały czas w Darłowie. Cały czas prowadzone są przez nas działania. Coraz bliżej wyjaśnienia tej sprawy. Szukamy Emilii, ale nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Na miejscu jest Maja Rutkowski z ekipą

- powiedział w rozmowie z redakcją. Co ważne, detektyw ujawnił też, że złożył już zeznania, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa.

- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu

- oznajmił niedawno Rutkowski.

Rodzina zaginionej w Darłowie kobiety prosi o wsparcie

Dla rodziny Emilii przedłużający się brak informacji to prawdziwy koszmar. W emocjonalnym wideo, które opublikowała Maja Rutkowski, brat kobiety zaapelował o wsparcie.

- Apeluję do wszystkich. Pomóżcie nam jeszcze. Trwajcie razem z nami w poszukiwaniach dopóki nie znajdziemy naszej siostry

- mówił na nagraniu pan Jerzy. Podobnego zdania jest drugi z braci zaginionej, pan Piotr, który podkreślił, że każdy ślad jest wnikliwie analizowany przez służby i bliskich.

- Każdą informację, jaką dostajemy weryfikujemy. Najdrobniejsza informacja nie zostaje bez echa

- zapewnił brat 37-latki.

Co wiadomo o okolicznościach zniknięcia Emilii Koprowskiej?

Kobieta zaginęła w Darłowie, gdzie w towarzystwie męża bawiła się na festiwalu „ZEN Wydm” z muzyką elektroniczną. 30 sierpnia między małżonkami doszło do sprzeczki, po której 37-latka zaginęła. Od tamtej chwili nie wiadomo, co się z nią dzieje. W poszukiwania zaangażowano duże siły, m.in. policję, ratowników morskich (SAR) oraz rzeszę wolontariuszy. Akcja prowadzona jest na lądzie, na wodzie i z powietrza przy użyciu dronów. Niedawno śledczym udało się odnaleźć telefon komórkowy należący do zaginionej, który teraz jest szczegółowo sprawdzany.

Rysopis poszukiwanej Emilii Koprowskiej z Koszalina

Policja w Koszalinie upubliczniła szczegółowy opis zaginionej kobiety. Służby apelują do wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć o losach 37-latki, o pilny kontakt.

Sylwetka: szczupła, wysmukła budowa ciała

szczupła, wysmukła budowa ciała Włosy: w odcieniu kasztanowym lub brązowym

w odcieniu kasztanowym lub brązowym Oczy: koloru zielonego

koloru zielonego Znaki szczególne: na prawym boku tatuaż ze znakiem zodiaku RYBY, a na prawym palcu, w miejscu gdzie nosi się obrączkę, wytatuowane imię „KRYSTIAN”.

na prawym boku tatuaż ze znakiem zodiaku RYBY, a na prawym palcu, w miejscu gdzie nosi się obrączkę, wytatuowane imię „KRYSTIAN”. Ubiór w dniu zaginięcia: białe spodnie jeansowe, biała koszulka z nadrukiem „Cherry”, czarna kurtka ze skóry oraz białe tenisówki firmy „Big Star”. Zaginiona miała ze sobą plecak w kolorze brązowym oraz okulary w czerwonych oprawkach.

Wszelkie informacje można zgłaszać pod numerem 47 78 41 543 (Komenda Miejska Policji w Koszalinie) lub pod numer alarmowy 112. Na telefony czekają również pracownicy Biura Rutkowski pod numerem 600 007 007.