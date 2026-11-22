Ciało młodego mężczyzny wyłowione z rzeki

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielny poranek w Białogardzie. W nurtach przepływającej przez miasto rzeki Liśnica dostrzeżono zwłoki młodego mężczyzny, które następnie wyciągnięto na brzeg. Z relacji lokalnych mediów wynika, że służby natychmiast odgrodziły ten obszar, a śledczy pod nadzorem prokuratora przystąpili do wykonywania czynności procesowych.

W rozmowie z „Głosem Koszalińskim” głos zabrała st. asp. Kinga Plucińska-Gudełajska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Rzeczniczka potwierdziła, że mundurowi pracują nad potwierdzeniem tożsamości zmarłego oraz wyjaśnieniem dokładnych przyczyn tego tragicznego zgonu.

Czy to zaginiony 20-latek?

Jak donosi „Kurier Szczeciński”, powołując się na nieoficjalne informacje, wyłowione z wody zwłoki mogą należeć do 20-letniego mieszkańca Białogardu, za którym akcję poszukiwawczą wszczęto zaledwie dobę wcześniej.

Przypomnijmy, że w sobotę funkcjonariusze wydali pilny komunikat o zaginięciu 20-latka. Z policyjnych ustaleń wynikało wówczas, że młody chłopak opuścił dom przy ulicy Kołobrzeskiej i ślad po nim zaginął. Stróże prawa zwrócili się wtedy do lokalnej społeczności z prośbą o wsparcie w odnalezieniu mężczyzny.

Do tej pory organy ścigania nie wydały jednak oficjalnego potwierdzenia, że ciało wyłowione z rzeki Liśnica to poszukiwany 20-latek. Aby mieć stuprocentową pewność, śledczy muszą przeprowadzić dalsze procedury identyfikacyjne.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci mężczyzny

Lokalne media informują, że w sprawie ruszyło już oficjalne postępowanie, które ma rzucić światło na kulisy śmierci młodego człowieka. Obecnie funkcjonariusze policji gromadzą materiał dowodowy na miejscu zdarzenia oraz rozmawiają ze świadkami mogącymi wnieść coś do sprawy. Kluczowe dla rozwiązania zagadki będą jednak rezultaty zaplanowanych badań oraz kolejne kroki podjęte przez prokuraturę.

Teraz pozostaje czekać na wiążące komunikaty ze strony prowadzących sprawę śledczych. To one ostatecznie potwierdzą personalia zmarłego i odtworzą przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tej tragedii.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie