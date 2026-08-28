Ostatni weekend wakacji nad morzem. Pojechaliśmy do Mielna

Wakacje 2026 dobiegają końca

Choć dopiero co informowaliśmy o rozpoczęciu się wakacji, to niestety już teraz powoli przymierzamy się do tego, aby mówić o ich zakończeniu. Jak wiadomo, czas wypoczynku leci szybko, więc mamy nadzieję, że wykorzystaliście go na 110 procent! Mimo tego, że tak naprawdę przed nami ostatni weekend wakacji, a od wtorku rozpoczyna się wrzesień, nad morzem nadal nie brakuje turystów. Całkiem niedawno byliśmy w Sarbinowie, gdzie choć odwiedzających jest już zdecydowanie mniej, to nadal miejscowość tętni urlopowym życiem - Tłumy zniknęły z bałtyckich plaż. Kurorty szykują się na koniec sezonu. Jak natomiast wygląda sytuacja w Mielnie, czyli w imprezowym kurorcie północy Polski? Pojechaliśmy na miejsce, a oto zdjęcia z wizyty!

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Mielno na koniec wakacji. Tak wygląda imprezowa stolica Polski [ZDJĘCIA]

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Mielno szykuje się na odpływ turystów

W trakcie pobytu w Mielnie 28 sierpnia widać było - podobnie jak w Sarbinowie - że życie turystyczne jest już spokojniejsze. Odwiedzających jest nieco mniej, lecz nie oznacza to, że Mielno całkowicie "wymarło". Przechadzając się po miejscowości nadal można natknąć się na tłumy spacerowiczów, na wiele straganów czy punktów gastronomicznych oferujących m.in. kultowe gofry.

Morze Bałtyckie poza sezonem. Mniej turystów, tańsze noclegi

Oczywiście, choć sezon nad Bałtykiem powoli się kończy, nie oznacza to, że mamy rezygnować z wyjazdów w ten region Polski. Jesienią i zimą pobyt nad morzem jest równie przyjemny, a według niektórych nawet przyjemniejszy. Poza sezonem bowiem nie ma już tak wielu turystów i - co ważne - ceny noclegów i atrakcji są często o wiele niższe!