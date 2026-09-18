Zabił siostrę i jej partnera, po czym dwa dni mieszkał ze zwłokami. Sąd zadecydował o dalszych losach Ryszarda L.

Sąd podjął decyzję o areszcie Ryszarda L.

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie wynika, że sąd zaakceptował wniosek śledczych dotyczący zastosowania wobec Ryszarda L. trzymiesięcznego aresztu.

– Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu – poinformowała PAP prok. Ewa Dziadczyk.

Zapadła ona dzień po postawieniu 53-latkowi zarzutów przez prokuraturę.

Koszalin: Ciała odnaleziono w mieszkaniu

We wtorek w lokalu przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie odkryto zwłoki Liliany L. i Jerzego N. Ciała znajdowały się w łazience i nosiły liczne rany cięte oraz kłute.

Funkcjonariusze weszli do mieszkania po informacji od rodziny, która od dwóch dni nie mogła skontaktować się z bliskimi.

– Pukali, wołali, aby ktoś otworzył drzwi, ale nikt tego nie zrobił – relacjonowała st. asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

Gdy policjanci po raz kolejny wezwali do otwarcia drzwi, wtedy otworzył im Ryszard L., po czym wskazał, gdzie leżą ciała.

Przebywał dwa dni w mieszkaniu z ciałami

Ryszard L. dokładnie opisał przebieg wydarzeń. Przyznał się do podwójnego morderstwa, jednak zaprzeczył działaniu ze szczególnym okrucieństwem.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, mężczyzna tłumaczył swoje działanie tym, że był "od kilku lat źle traktowany i szykanowany" przez Lilianę L. i Jerzego N. Miał mówić o narastającym gniewie, co doprowadziło do tego, że w niedzielę rano "nie wytrzymał".

Mężczyzna twierdzi, że do zbrodni doszło właśnie wtedy, a przez następne dwa dni mieszkał ze zmarłymi.

Zarzut podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem

W czwartek Ryszardowi L. postawiono zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem, co wiąże się z karą od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika, że zgromadzony materiał dowodowy jest niezwykle obszerny, a poniedziałkowa sekcja zwłok dostarczy kolejnych, szczegółowych informacji.

Dalsze losy śledztwa w Koszalinie

Obecnie prokuratura przesłuchuje świadków i stara się odtworzyć dokładny przebieg zbrodni. Szczegółowe wyniki sekcji zwłok i opinie specjalistów mają być kluczowe dla sprawy.

Tragiczne wydarzenia w Koszalinie mocno poruszyły mieszkańców. Kolejne informacje odkrywają ogrom dramatu, który miał miejsce w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego.

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