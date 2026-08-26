Tłumy zniknęły z bałtyckich plaż. Kurorty szykują się na koniec sezonu

Spokojniej w Sarbinowie. Sezon wakacyjny wyraźnie hamuje

Podczas naszej niedawnej wizyty w Sarbinowie dało się zauważyć, że wakacyjny gwar nieco przycichł. Miejscowość nadal przyjmuje gości, a wczasowicze spędzają czas w centrum i nad wodą, jednak nie widać już potężnych tłumów, które dominowały tu jeszcze w lipcu. To jasny znak, że szczyt sezonu nad Bałtykiem bezpowrotnie minął. Fotorelacja z naszego wyjazdu pokazuje ten spokojniejszy obraz kurortu.

Nad Bałtykiem coraz mniej turystów. Koniec wakacji widać gołym okiem [ZDJĘCIA]

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Pogoda nad Bałtykiem już nie tak zachęcająca. Temperatury w dół

Spadek frekwencji na wybrzeżu to nie tylko kwestia zbliżającego się września, ale też aury. Ostatnie dni sierpnia nie gwarantują już tropikalnych upałów, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Brakuje więc idealnych warunków do wielogodzinnego plażowania, a gorące dni ustąpiły miejsca znacznie chłodniejszym powiewom wiatru, które znamy z okresu jesiennego.

Nad morzem do września. Kurorty wciąż otwarte dla turystów

Choć główna fala wczasowiczów już odpłynęła, turystyczne biznesy działają w najlepsze. Gastronomia, stoiska z lodami, punkty z pamiątkami i inne atrakcje są wciąż otwarte i prawdopodobnie będą funkcjonować co najmniej do końca września, o ile dopisze pogoda.

Dla wielu wczasowiczów właśnie te ostatnie dni sierpnia to idealny czas na relaks nad morzem. Zdecydowanie łatwiej o wolne miejsce na piasku, a spacery po deptakach czy wizyty w restauracjach są znacznie przyjemniejsze, gdy nie trzeba przepychać się w tłumie.

Koniec wakacji 2026. Rodzice kompletują wyprawki, szkoły w gotowości

Tymczasem w całym kraju trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Placówki edukacyjne szykują się na powrót uczniów, a rodziny z dziećmi są w trakcie intensywnych zakupów. Zbliżający się wrzesień to czas kompletowania niezbędnych przyborów. O tym, z jakim wydatkiem trzeba się w tym roku liczyć, informowaliśmy już wcześniej, analizując zebrane dane z paragonów za szkolne wyprawki.