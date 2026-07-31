Parking na Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie zostawić samochód i ile to kosztuje?

Parkingi przy Pol'and'Rock Festival 2026. Organizator przygotował kilka opcji

Pol'and'Rock Festival co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników, a wielu z nich decyduje się dotrzeć na miejsce własnym autem. W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy przygotowali specjalne strefy parkingowe, które mają ułatwić festiwalowiczom przyjazd i pozostawienie samochodu w pobliżu wydarzenia. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie miejsca działają na takich samych zasadach – część z nich wymaga wcześniejszej rezerwacji, a inne prowadzone są przez lokalnych zarządców.

Pol'and'Rock Festival 2026 gdzie zaparkować? Parkingi Festiwal 1 i Festiwal 2

Nowością w tym roku są dwie dodatkowe strefy – Parking Festiwal 1 oraz Parking Festiwal 2. Są one dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia, bez konieczności wykupienia miejsca na Rock Campie.

Aby skorzystać z tych parkingów, należy wcześniej zarezerwować miejsce za pośrednictwem strony Rock Camp. Jest to konieczne, ponieważ parkingi znajdują się w strefie ograniczonego ruchu kołowego i wjazd możliwy jest wyłącznie z ważnym biletem parkingowym. Parkingi będą otwarte od 28 lipca 2026 r. od godz. 12:00 do 2 sierpnia 2026 r. do godz. 12:00.

Można też skorzystać z parkingów organizowanych przez lokalnych zarządców terenów. Znajdują się one nieco dalej od głównego pola festiwalowego. W większości przypadków nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, a opłatę wnosi się przy wjeździe. Najczęściej przyjmowaną stawką za cały pobyt jest 150 zł. Dla ułatwienia orientacji parkingi oznaczono kolorami.

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Parking na Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie zostawić samochód?

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Ile kosztuje parking na Pol'and'Rock 2026?

Za parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie festiwalowego pola trzeba zapłacić 150 zł za pojazd. Jest to opłata jednorazowa, niezależna od tego, na jak długo uczestnik pozostawi samochód. Alternatywą są parkingi organizowane przez lokalnych zarządców terenów znajdujących się nieco dalej od festiwalu. Tam również najczęściej obowiązuje stawka około 150 zł za cały pobyt, jednak na niektórych parkingach przy krótszym postoju mogą pojawić się inne ceny. Wybierając tańszą lub mniej obleganą opcję, trzeba jednak liczyć się z większą odległością od pola festiwalowego i dłuższym spacerem na teren wydarzenia.