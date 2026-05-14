Pasja Cup 2026 – wielki jubileusz 20-lecia Studia Tańca Pasja

Tegoroczna edycja turnieju Pasja Cup ponownie zyskała rangę Pucharu Polski, co gwarantuje obecność absolutnej elity tanecznej na koszalińskim parkiecie. Wydarzenie to nabrało w tym roku unikalnego charakteru, stając się częścią Jubileuszowych Dni Koszalina.

"Przyjadą do nas najlepsze polskie pary. Będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić"

– zapowiada Robert Rowiński

Bogaty program od rana do wieczora

9:00 – rozpoczęcie zawodów z udziałem najmłodszych tancerzy.

12:00 – darmowa lekcja tańca poprowadzona przez Roberta Rowińskiego.

14:00 – blok poświęcony innym formom tanecznym: taniec współczesny, hip-hop, czy disco.

17:00 – Gala wieczorna Pucharu Polski - do Koszalina przyjadą najlepsze polskie pary, które regularnie startują w mistrzostwach świata i największych turniejach międzynarodowych, a galę poprowadzi Agnieszka Kaczorowska.

Gwiazdy wieczoru

Wisienką na torcie Gali Wieczornej będzie wyjątkowy akcent artystyczny. Galę poprowadzi popularna aktorka i tancerka Agnieszka Kaczorowska, która tym razem zaprezentuje coś więcej. Wraz z Marcinem Rogacewiczem wystąpią w autorskim spektaklu muzycznym „7”. Będzie to pierwsze takie wydarzenie w Polsce, gdzie fragment tego głośnego widowiska zostanie wpleciony w ramy turnieju tanecznego.

Darmowa lekcja tańca z Robertem Rowińskim

O godzinie 12:00 Robert Rowiński – dwukrotny zwycięzca polskiego „Tańca z Gwiazdami”, założyciel Studia Tańca Pasja oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego tańca – poprowadzi specjalną, otwartą lekcję tańca dedykowaną mamom. W tym czasie na uczestników będzie czekać strefa animacji dla dzieci, lekcje akrobatyki, dmuchańce, warsztaty, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

20 lat pasji – rodzinna historia sukcesu

Studio Tańca Pasja zostało założone 20 lat temu przez rodzeństwo – Roberta Rowińskiego i Wioletę Wojciechowicz. Od początku stawiali na rodzinną atmosferę, profesjonalizm i wszechstronny rozwój tancerzy. Dziś mogą pochwalić się wieloma sukcesami, bowiem ich pary reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej.

Kiedy i gdzie?

23 maja 2026 (sobota) Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie ul. Śniadeckich 4

Pasja Cup 2026 to wydarzenie dla każdego – od najmłodszych, przez rodziców, aż po seniorów. To nie tylko profesjonalny turniej sportowy, ale przede wszystkim rodzinna, taneczna atmosfera, która od 20 lat jest znakiem rozpoznawczym Studia Tańca Pasja.