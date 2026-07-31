Pol'and'Rock Festival 2026. Spędziliśmy dzień na festiwalu. Tak wygląda największa darmowa impreza w Polsce

Pol'and'Rock 2026 przyciąga tłumy

Pol'and'Rock Festival 2026 odbywa się na terenie byłego lotniska w Czaplinku-Broczynie w województwie zachodniopomorskim. Tegoroczna edycja jest już 32. odsłoną tego wyjątkowego wydarzenia, które od lat przyciąga fanów muzyki z całej Polski i zagranicy.

30 lipca odwiedziliśmy teren festiwalu i już od pierwszych chwil było widać, że Pol'and'Rock to coś więcej niż tylko wydarzenie muzyczne. Na uczestników czekały dziesiątki stoisk partnerów, strefy relaksu, atrakcje przygotowane przez organizacje i firmy oraz liczne miejsca, w których można było odpocząć lub aktywnie spędzić czas.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Choć Pol'and'Rock kojarzy się przede wszystkim z koncertami, na miejscu nie brakuje atrakcji również dla rodzin z dziećmi. Można było znaleźć strefy z animacjami, warsztatami i grami, a dorośli mogli skorzystać z wielu aktywności przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Nie zabrakło także licznych punktów gastronomicznych, o których więcej pisaliśmy tutaj: Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł!.

Pole namiotowe tętni życiem

Ogromne pole namiotowe już od pierwszego dnia zapełniło się uczestnikami. To właśnie tam najlepiej czuć wyjątkowy klimat festiwalu. Wiele osób przyjeżdża na kilka dni, tworząc małe obozowiska i spędzając czas z nowo poznanymi znajomymi. Fotorelację z pierwszego dnia imprezy znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajudje się pod galerią.

Pol'and'Rock Festival 2026. Spędziliśmy dzień na festiwalu [ZDJĘCIA]

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Parkingi są dobrze przygotowane, ale tanio nie jest

Organizator przygotował rozległe parkingi, dzięki czemu znalezienie miejsca dla samochodu nie stanowiło większego problemu. Minusem są jednak ceny parkingów, które dla wielu uczestników mogą okazać się wysokie. Więcej o cenach parkingów pisaliśmy tutaj: Parking na Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie zostawić samochód i ile to kosztuje?

Warto jednak pamiętać, że sam udział w festiwalu jest całkowicie bezpłatny, dlatego część osób traktuje opłatę za parking jako jedyny większy koszt związany z uczestnictwem w wydarzeniu. Największe wrażenie robi jednak atmosfera. Na każdym kroku widać uśmiechniętych ludzi, kolorowe namioty, flagi i uczestników bawiących się wspólnie bez względu na wiek. Pol'and'Rock od lat udowadnia, że darmowy festiwal może być świetnie zorganizowany i oferować mnóstwo atrakcji.