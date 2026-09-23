Policja nagle zmienia taktykę w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej. Poszło o rewelacje żony Krzysztofa Rutkowskiego

Koszalińska policja wstrzymuje komunikaty. Czeka na przełom

Komenda Miejska Policji w Koszalinie potwierdziła zmianę strategii komunikacyjnej. Młodsza aspirant Izabela Sreberska, w wywiadzie udzielonym portalowi "Fakt", zaznaczyła, że śledczy zabiorą głos jedynie w sytuacji istotnego postępu w prowadzonym dochodzeniu.

– Od teraz nie będziemy przekazywać żadnych informacji na temat poszukiwań. Jeśli będzie przełom, to o tym powiemy – przekazała policjantka.

Nagła zmiana stanowiska mundurowych wywołała konsternację, ponieważ zbiegła się w czasie z rewelacjami Mai Rutkowski, która informowała o dostarczeniu policji nowych nagrań i materiałów. Mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony funkcjonariuszy, powiązanie obu zdarzeń wydaje się prawdopodobne.

Maja Rutkowski złoży zeznania na policji w Koszalinie

Z informacji opublikowanych przez "Fakt" wynika, że Maja Rutkowski ma zostać wezwana na przesłuchanie do koszalińskiej komendy. O tym fakcie poinformował Krzysztof Rutkowski, który aktywnie uczestniczy w poszukiwaniach zaginionej kobiety.

Jak zdradził znany detektyw, po obiecaniu nagrody pieniężnej, do jego biura zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, a część informacji okazała się na tyle ważna, że trafiła prosto do rąk śledczych. Maja Rutkowski wcześniej publikowała w mediach społecznościowych wideo, twierdząc, że przekazuje policji „nowe tropy”.

Prywatne poszukiwania obejmą 200 km polskiego wybrzeża

Krzysztof Rutkowski zaplanował szeroko zakrojoną operację w rejonie Darłowa. Akcja ma objąć obszar około 200 kilometrów wzdłuż Morza Bałtyckiego, a do jej realizacji wykorzystane zostaną drony, a przy sprzyjającej aurze również helikopter.

Patrole mają przeszukiwać teren z lądu, wody i powietrza. Jest to jedno z najbardziej rozbudowanych prywatnych przedsięwzięć tego typu, zorganizowanych w Polsce w ostatnich latach.

Milczenie koszalińskiej policji może wynikać z dezinformacji

Chociaż funkcjonariusze nie zdradzają powodów nowej polityki informacyjnej, osoby związane ze śledztwem podejrzewają, że lawina niepotwierdzonych doniesień, w tym tych od Mai Rutkowski, mogła negatywnie wpływać na pracę policjantów.

Brak nowych komunikatów może świadczyć o tym, że mundurowi pragną uniknąć szumu informacyjnego i skupić się na sprawdzaniu najbardziej prawdopodobnych wątków w sprawie zaginięcia 37-latki.

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