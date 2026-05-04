Ponad trzy kilometry i 450 kilogramów. Mieszkańcy Bornego Sulinowa rozwinęli najdłuższą flagę w Polsce

Mieszkańcy Bornego Sulinowa zjednoczyli się w Dniu Flagi

Akcja wystartowała w sobotę, 2 maja, w samo południe. Gigantyczna flaga była stopniowo rozwijana wzdłuż Alei Niepodległości, a cały proces dobiegł końca tuż przed godziną 13:00 w rejonie ulicy Sportowej. Na miejscu czekał już przygotowany wcześniej profesjonalny bęben służący do bezpiecznego i sprawnego zwijania potężnego materiału.

– Nie liczyliśmy, ile osób ją niosło, ale to było morze ludzi. Super. Udało się. Mamy rekord, najdłuższą flagę Polski – mówił PAP inicjator akcji Łukasz Zacholski, zwijając już biało‑czerwoną.

W ten sposób pobito dotychczasowe osiągnięcie z Międzyzdrojów, gdzie prezentowano materiał o długości 2755,8 metra. Mimo niesamowitego wyniku, wyczyn z Bornego Sulinowa nie zostanie jednak formalnie wpisany do Księgi Rekordów Polski ze względów finansowych.

– Wpis to potężne koszty, co najmniej 8 tys. zł. To się mija z celem. Najważniejsze, że my wiemy, że mamy najdłuższą flagę i że udało się zjednoczyć mieszkańców – podkreślił Zacholski.

Trzy miesiące szycia

Pomysł powstał w sierpniu 2025 roku. Zacholski zobaczył w internecie nagranie z Międzyzdrojów i uznał, że Borne Sulinowo może zrobić coś jeszcze większego.

Szycie rozpoczęto 28 stycznia. Materiał przyjechał w 30 rolkach po 100 metrów, każda o szerokości 1,6 m. Trzeba je było zszyć w poprzek.

– Członkinie koła gospodyń wiejskich spędziły przy maszynie łącznie 38 godzin – relacjonował inicjator wydarzenia.

Prace nad tworzeniem gigantycznej flagi narodowej zakończyły się 28 kwietnia, zaledwie kilka dni przed świętem.

Święto Flagi, które przyciągnęło tłumy

Po rozwinięciu flagi mieszkańcy i turyści przenieśli się na pole namiotowe, gdzie odbywał się rodzinny piknik. Organizatorzy przygotowali 130 biesiadnych stołów, a atmosfera – jak mówią uczestnicy – była wyjątkowa.

Wydarzenie nie tylko zjednoczyło lokalną społeczność, ale też przyciągnęło uwagę całej Polski. Borne Sulinowo pokazało, że siła wspólnego działania potrafi stworzyć coś naprawdę imponującego.

