Praca w powiecie koszalińskim. Pracodawcy szukają ludzi w wielu branżach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-26 7:37

Poszukiwanie zatrudnienia bywa trudne, ale w powiecie koszalińskim czeka obecnie wiele wakatów. Przedsiębiorcy prowadzą rekrutacje na różnorodne stanowiska. Sprawdź, kogo dokładnie potrzebują lokalne firmy. Mamy listę.

Jakich pracowników brakuje w powiecie koszalińskim?

Lokalny rynek pracy w okolicach Koszalina zapewnia szanse na zatrudnienie w różnorodnych sektorach. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie między innymi w branży budowlanej, gastronomicznej, usługowej, handlowej oraz medycznej. Niektóre oferty wymagają specjalistycznych uprawnień i doświadczenia, jednak nie brakuje wakatów dla osób chętnych do podjęcia pracy fizycznej. Warto zaznaczyć, że propozycje nie ograniczają się wyłącznie do Koszalina. Zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają również firmy z mniejszych ośrodków, takich jak Sianów, Polanów, Bobolice, Bonin, a także nadmorskich kurortów – Mielna czy Sarbinowa.

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Przeglądając ogłoszenia zamieszczone w Centralnej Bazie Ofert Pracy na platformie ePraca, można natrafić na różnorodne zapotrzebowanie kompetencyjne. Firmy poszukują między innymi wykwalifikowanych pracowników ogólnobudowlanych, specjalistów, a także kucharzy i obsługi kelnerskiej. Szczegółowe zestawienie dostępnych wakatów zostało przygotowane w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych osób szukają w powiecie koszalińskim [LISTA]

Rynek Staromiejski i Urząd Miejski w Koszalinie z fontannami. Ofert pracy w regionie szukaj na Eska Koszalin.
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Platforma ePraca zawiera dziesiątki ofert zatrudnienia

Serwis ePraca to rządowy, darmowy portal opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. System ten mieści ogłoszenia udostępniane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, instytucje państwowe czy Ochotnicze Hufce Pracy. Użytkownicy mogą tam odnaleźć nie tylko tradycyjne oferty pracy, ale również propozycje odbycia praktyk zawodowych czy staży. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala na szybkie weryfikowanie aktualnego zapotrzebowania na kadry w wybranym regionie, mieście czy powiecie. Stanowi to niezwykle przydatne rozwiązanie zarówno dla osób szukających pracy lokalnie, jak i gotowych na relokację w dowolne miejsce w Polsce.

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Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?