Primark w Koszalinie otwarty

25 sierpnia 2026 r. to ważny dzień dla mieszkańców Koszalina. Właśnie otwarto nowy sklep Primark w centrum handlowym Forum Koszalin. Jest to dziewiąty salon marki w Polsce i jednocześnie pierwszy w północnej części kraju. Na otwarcie czekali nie tylko mieszkańcy miasta, ale również osoby z okolic.

Ponad 2 tys. mkw. powierzchni

Koszaliński Primark zajmuje ponad 2 tys. mkw. powierzchni handlowej na jednym poziomie. Oferta obejmuje znacznie więcej niż samą odzież. Klienci mogą bowiem znaleźć tutaj ubrania damskie, męskie i dziecięce, a także kosmetyki, akcesoria, produkty do domu i różnego rodzaju artykuły codziennego użytku. Sklep znajduje się na poziomie 0 tuż obok głównego wejścia i sklepu Media Markt.

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Primark Koszalin. Wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]

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Miliony euro zainwestowane w Koszalin i nie tylko

Otwarcie sklepu jest dużą inwestycją w lokalnym handlu. Primark przeznaczył na nowy salon w Koszalinie sporo funduszy, a przy okazji powstało ponad 60 nowych miejsc pracy.

Dla Forum Koszalin pojawienie się tak dużej międzynarodowej marki również jest istotnym wydarzeniem. To pierwszy salon Primark w regionie, dlatego jego otwarcie może przyciągnąć do centrum handlowego także klientów z innych miejscowości.

Wybór naszego centrum na nową lokalizację to dla nas ogromny sukces i bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie, szczególnie że jest to pierwszy salon na północy Polski. Nieustannie pracujemy nad tym, aby oferta centrum była jak najbardziej atrakcyjna dla naszych klientów i odwiedzających – nowy najemca doskonale wpisuje się w tę strategię [...] - mówiła Urszula Lipińska, Dyrektor Centrum Forum Koszalin, czytamy na portalu corporate.primark.com.

Ekspansja Primarka w Polsce trwa

Koszalin jest kolejnym etapem rozwoju marki na polskim rynku. Primark wszedł do Polski w 2020 roku, a przed otwarciem salonu w Koszalinie miał osiem sklepów, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie. Firma zapowiedziała również kolejne inwestycje. Do końca 2027 roku planowane są następne trzy lokalizacje - w warszawskiej Promenadzie, Atrium Biała w Białymstoku oraz centrum handlowym Kaskada w Szczecinie.