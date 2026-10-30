Rozpowszechniał okropne treści z udziałem dzieci. 34-latek trafił do aresztu

Prokuratura w Białogardzie prowadzi śledztwo w sprawie 34-latka

Postępowaniem w tej sprawie zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Białogardzie. Według ustaleń przekazanych przez organy ścigania, 34-letni podejrzany udostępniał w internecie fotografie oraz nagrania wideo o charakterze pornograficznym z udziałem osób małoletnich. Mężczyzna posługiwał się w tym celu specjalnym programem obsługującym sieć peer-to-peer (P2P).

Informacje te potwierdziła prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Wyjaśniła ona, że śledztwo toczy się przeciwko 34-latkowi, który usłyszał już formalny zarzut rozpowszechniania dziecięcej pornografii przy użyciu specjalistycznych narzędzi służących do bezpośredniej wymiany plików w sieci.

34-latek podejrzany o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej przyznał się do winy

Z komunikatów śledczych wynika, że 34-latek został już przesłuchany w charakterze podejrzanego i w trakcie czynności przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Prokurator Ewa Dziadczyk podkreśliła jednocześnie, że zgromadzone dotychczas dowody były na tyle mocne, iż umożliwiły postawienie mężczyźnie zarzutów oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego.

Sąd w Białogardzie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny

Posiedzenie aresztowe odbyło się w piątek, 30 października 2026 roku. Sąd Rejonowy w Białogardzie w pełni podzielił argumentację prokuratury, decydując o umieszczeniu 34-latka w tymczasowym areszcie na trzy miesiące.

W ocenie prowadzących sprawę śledczych, zastosowanie środka o charakterze izolacyjnym jest niezbędne, aby zapewnić prawidłowy przebieg trwającego postępowania przygotowawczego.

Jaka kara grozi za rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich?

Czyny polegające na udostępnianiu materiałów pornograficznych z udziałem osób małoletnich są traktowane jako jedne z najcięższych przestępstw wymierzonych w dobro dzieci. W świetle polskiego prawa za zarzucane 34-latkowi działania grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie cały czas trwa, a śledczy z prokuratury nadal kompletują materiał dowodowy.

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