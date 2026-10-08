Śledczy nie mogą odblokować telefonu zaginionej Emilii Koprowskiej. Mają kolejny plan

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-08 12:43

Tajemnicze zaginięcie Emilii Koprowskiej wciąż budzi wiele pytań bez odpowiedzi. Śledczy za wszelką cenę starają się odblokować telefon należący do 37-letniej kobiety. Sprzęt powrócił już do komendy w Koszalinie, ale dostęp do jego zawartości wciąż jest niemożliwy. Jakie kroki podejmą teraz służby w tej zawiłej sprawie?

Poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej wkroczyły w kolejny etap. Prokurator Ewa Dziadczyk, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, przekazała, że 23 września oficjalnie wszczęto śledztwo nadzorujące akcję poszukiwawczą. Obecnie służby odmawiają ujawnienia szczegółów dotyczących kierunku prowadzonego postępowania.

Dokładny status prowadzonych działań przedstawiła prokurator w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Super Express”.

- W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo 23 września. Na chwilę obecną nie podajemy informacji o kierunku postępowania. Obecnie policja swoją drogą prowadzi akcję poszukiwawczą i są na bieżąco przesłuchiwane osoby, które coś wiedzą w tej sprawie. Każdy ślad jest badany i przekładany na proces w formie protokołów

- poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, opisując bieżącą sytuację służb.

Zablokowany telefon Emilii Koprowskiej. Śledczy z Koszalina szukają sposobu

Jak donosi dziennik „Fakt”, telefon zaginionej 37-latki trafił początkowo z jednostki w Koszalinie do komendy wojewódzkiej zlokalizowanej w Szczecinie. Po upływie pewnego czasu urządzenie z powrotem przewieziono do koszalińskich śledczych.

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Gazeta zaznacza, że sprzęt pozostaje skutecznie zablokowany hasłem, którego dotąd nie udało się złamać. Warto dodać, że już wcześniej funkcjonariusze sprawdzali kody dostarczone przez męża Emilii Koprowskiej, jednak żadna z nich nie umożliwiła wejścia do systemu telefonu.

Rzeczniczka koszalińskiej prokuratury w rozmowie z „Faktem” przyznała, że specjaliści nieustannie pracują nad uzyskaniem pełnego dostępu do danych zapisanych w pamięci telefonu.

- Telefon wrócił już do Koszalina, ale cały czas pozostaje zablokowany. Trwają dalsze próby dostania się do niego. Skorzystamy teraz z pomocy kilku instytucji, które zajmują się takimi rzeczami. Będzie to nieodpłatna czynność w ramach śledztwa

- przekazała dziennikarzom „Faktu” Ewa Dziadczyk.

Zaginięcie w Darłowie. Rzeczy osobiste Emilii Koprowskiej odnalezione

37-letnia kobieta zniknęła bez śladu w nocy 30 sierpnia podczas plenerowego wydarzenia „ZEN Wydm” organizowanego w Darłowie. Ostatni raz najpewniej widziano ją w chwili opuszczania taksówki w pobliżu hotelu Jan. Przełom nastąpił 21 września, kiedy to służby natrafiły na przedmioty należące do poszukiwanej. Szczegóły opisała „Super Expressowi” mł. asp. Paulina Wiśniewska, reprezentująca koszalińską komendę:

„21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy.”

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Koszalińska policja publikuje rysopis

Koszalińscy mundurowi nie przerywają akcji poszukiwawczej i niezmiennie apelują o przekazywanie wszelkich wskazówek, które mogłyby pomóc w ustaleniu obecnego miejsca przebywania zaginionej 37-latki.

  • Rysopis: szczupła, wysmukła sylwetka, włosy kasztanowe/brązowe, oczy zielone.
  • Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała oraz tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki.
  • Ubranie w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Osoby posiadające wiedzę o losach Emilii Koprowskiej proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, mieszczącą się przy ulicy Słowackiego 11. Zgłoszenia można kierować pod numer 47 78 41 543, a także korzystając z ogólnopolskiej linii alarmowej 112.

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