Sobota i ELDO wystąpią w Koszalinie. Trio Basket już 11 lipca

Najlepsze drużyny z całej Polski
Trio Basket Koszalin od lat należy do największych turniejów koszykówki ulicznej w Polsce. W tegorocznej edycji o zwycięstwo powalczy 40 drużyn z różnych części kraju.
Sportowa rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 19:30. Przez cały dzień kibice będą mogli obserwować zmagania zawodników walczących o tytuł najlepszej drużyny turnieju.
Wieczorem Sportowa Dolina zamieni się w Dolinę Rapu
Po zakończeniu turnieju koszykarskiego wydarzenie przeniesie się na scenę muzyczną. Od godziny 19:30 rozpocznie się Dolina Rapu – projekt, który od kilkunastu lat towarzyszy Trio Basket Koszalin i przyciąga fanów polskiego hip-hopu.
Największymi gwiazdami tegorocznej edycji będą Sobota oraz ELDO – artyści doskonale znani wszystkim miłośnikom rapu. Ich koncerty zakończą dzień pełen sportowych emocji.
Nie zabraknie lokalnego akcentu
Przed występami głównych gwiazd na scenie zaprezentuje się także przedstawiciel koszalińskiej sceny muzycznej. Publiczność rozgrzeje BRUMI, reprezentujący młode pokolenie lokalnych raperów.
Moc atrakcji
Organizatorzy zadbali o to, aby podczas wydarzenia każdy znalazł coś dla siebie. W programie zaplanowano również pokazy taneczne, strefę chillu oraz food trucki. Nie zabraknie także widowiskowego pokazu wsadów w wykonaniu mistrza Piotra „Grabo” Grabowskiego oraz Bartosza Szweda. Na uczestników czeka również konkurs rzutów za trzy punkty, w którym do wygrania będzie nowa konsola PlayStation.
Darmowe koncerty dla wszystkich
Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy pojawić się na miejscu i zabrać ze sobą dobry humor oraz pozytywną energię. Impreza potrwa do godziny 23:00, oferując uczestnikom połączenie sportowych emocji z koncertami na żywo.