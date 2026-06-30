Sobota i ELDO wystąpią w Koszalinie. Trio Basket już 11 lipca

Najlepsze drużyny z całej Polski

Trio Basket Koszalin od lat należy do największych turniejów koszykówki ulicznej w Polsce. W tegorocznej edycji o zwycięstwo powalczy 40 drużyn z różnych części kraju.

Sportowa rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 19:30. Przez cały dzień kibice będą mogli obserwować zmagania zawodników walczących o tytuł najlepszej drużyny turnieju.

Wieczorem Sportowa Dolina zamieni się w Dolinę Rapu

Po zakończeniu turnieju koszykarskiego wydarzenie przeniesie się na scenę muzyczną. Od godziny 19:30 rozpocznie się Dolina Rapu – projekt, który od kilkunastu lat towarzyszy Trio Basket Koszalin i przyciąga fanów polskiego hip-hopu.

Największymi gwiazdami tegorocznej edycji będą Sobota oraz ELDO – artyści doskonale znani wszystkim miłośnikom rapu. Ich koncerty zakończą dzień pełen sportowych emocji.

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Nie zabraknie lokalnego akcentu

Przed występami głównych gwiazd na scenie zaprezentuje się także przedstawiciel koszalińskiej sceny muzycznej. Publiczność rozgrzeje BRUMI, reprezentujący młode pokolenie lokalnych raperów.

Moc atrakcji

Organizatorzy zadbali o to, aby podczas wydarzenia każdy znalazł coś dla siebie. W programie zaplanowano również pokazy taneczne, strefę chillu oraz food trucki. Nie zabraknie także widowiskowego pokazu wsadów w wykonaniu mistrza Piotra „Grabo” Grabowskiego oraz Bartosza Szweda. Na uczestników czeka również konkurs rzutów za trzy punkty, w którym do wygrania będzie nowa konsola PlayStation.

Darmowe koncerty dla wszystkich

Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy pojawić się na miejscu i zabrać ze sobą dobry humor oraz pozytywną energię. Impreza potrwa do godziny 23:00, oferując uczestnikom połączenie sportowych emocji z koncertami na żywo.