Mała wieś między morzem a jeziorem

Choć morze kojarzy się większości osób z Mielnem, Kołobrzegiem czy Trójmiastem, to okazuje się, że istnieje wiele innych lokalizacji nadmorskich, które także potrafią zachwycić. Mniej znane miejsca oznaczają również więcej spokoju, więc jeśli w tym roku masz w planach odpocząć nad Bałtykiem w ciszy i bez tłumów, polecamy m.in. Łazy.

Nadmorska wieś zaprasza turystów

Na mapie polskiego wybrzeża są miejsca, które nie krzyczą atrakcjami, nie przyciągają neonami i głośnymi deptakami. I właśnie do takich należą Łazy - niewielka miejscowość ukryta między morzem a jeziorem Jamno, tuż obok popularniejszego Mielna. Fotografie tej wyjątkowej miejscowości znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Łazy - atrakcje

Choć Łazy to niewielka miejscowość, oferuje całkiem sporo odwiedzającym. Wieś leży między morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno, dlatego można tu połączyć plażowanie z aktywnym wypoczynkiem nad wodą. Największym atutem Łazów są szerokie, mniej zatłoczone plaże oraz bliskość natury. Dodatkowo w sezonie działają tam też:

dmuchańce,

małe lunaparki,

wypożyczalnie gokartów,

punkty gastronomiczne i smażalnie ryb.

Oczywiście ilość takich atrakcji jest o wiele mniejsza niż w innych popularnych kurortach, lecz ma to także swój klimat.

Co warto zobaczyć w pobliżu Łaz?

Z Łazów łatwo dojechać do:

Mielna,

Unieścia,

Dąbek,

Koszalina,

latarni morskiej w Gąskach.

Jeśli więc sam pobyt we wsi okaże się zbyt mało atrakcyjny, wokół jest wiele możliwości. Można pojechać do innej miejscowości nadmorskiej lub udać się np. do Koszalina, aby skorzystać z uroków miasta.

