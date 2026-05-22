Żyj zdrowo i bez alkoholu. Twoja siła, Twoja decyzja

Alkohol to substancja, która może szybko zniszczyć zdrowie, relacje i marzenia. Choć często pojawia się w towarzystwie, nie jest potrzebny, by dobrze się bawić czy zyskać akceptację innych. Prawdziwa siła to umiejętność powiedzenia „nie” i odwaga, by żyć po swojemu.

Zdrowy styl życia to nie tylko brak używek, ale także dbałość o ciało i umysł: sport, dobra dieta, sen oraz rozwijanie zainteresowań. W Kołobrzegu jest wiele sposobów, by spędzać czas aktywnie – od spacerów nad morzem po lokalne zajęcia sportowe i artystyczne.

Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w Kołobrzegu

Każdy może czasem potrzebować rozmowy, wsparcia lub porady. W naszym mieście działają miejsca, które pomagają młodym ludziom, ich rodzinom i znajomym radzić sobie z problemem alkoholu i uzależnień:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

📍 ul. Okopowa 15A (budynek Centrum Spraw Społecznych, parter), 78-100 Kołobrzeg

☎️ 94 35 22 637

✉️ [email protected]

Poradnia Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

📍 ul. Łopuskiego 31 (I piętro), 78-100 Kołobrzeg

☎️ 94 35 30 212

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Intermedical

📍 ul. Łopuskiego 52 (III piętro), 78-100 Kołobrzeg

☎️ 663 891 503

Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień

📍 ul. Okopowa 15A/14, 78-100 Kołobrzeg

☎️ +48 600 964 749

✉️ [email protected]

W Kołobrzegu działa wiele miejsc, które pomagają młodym ludziom podejmować dobre decyzje, a najważniejszą rolę odgrywa Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co robi Komisja?

Promuje życie bez alkoholu - organizuje kampanie edukacyjne, zajęcia i warsztaty dla młodzieży, pokazując, że zabawa i pasja nie muszą wiązać się z używkami.Pomaga osobom z problemami alkoholowymi i ich rodzinom - kieruje do poradni, oferuje wsparcie dla osób współuzależnionych i pomaga w trudnych sytuacjach.Monitoruje sytuację w mieście - ocenia skalę problemu alkoholowego i doradza władzom miasta, jak go zmniejszać.Współpracuje z różnymi instytucjami - szkołami, policją, poradniami i organizacjami pozarządowymi, by skutecznie przeciwdziałać nadużywaniu alkoholu.Udziela porad i informacji - jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, komisja służy wiedzą i kontaktem do specjalistów.

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

📍 ul. Ratuszowa 12 (budynek ratusza, pok. 2, parter), 78-100 Kołobrzeg

☎️ 94 71 36 152

W każdym z tych miejsc można znaleźć życzliwych specjalistów, którzy wysłuchają, doradzą i pomogą znaleźć rozwiązanie, dyskretnie i bez oceniania.

Alkohol nie daje wolności ani szczęścia. Może odbierać energię, zaburzać relacje z przyjaciółmi i wpływać na zdrowie. Prawdziwa siła to umiejętność wyboru tego, co dla nas dobre, życia pełnego pasji, przyjaciół i bezpieczeństwa.

Życie bez alkoholu to decyzja, która daje wolność i moc do realizowania marzeń. Nie musisz sięgać po używki, żeby czuć radość i pewność siebie. Kołobrzeg pokazuje, że można żyć inaczej, aktywnie, zdrowo i szczęśliwie.