W mieszkaniu znaleziono dwa ciała. Policja zatrzymała 53-latka

Zbrodnia w Koszalinie. Służby znalazły ciała w mieszkaniu

Sygnał o zaginięciu przekazali policji zaniepokojeni krewni, którzy od dłuższego czasu bezskutecznie próbowali nawiązać kontakt z poszukiwanymi, o czym poinformowało RMF FM. Mundurowi długo pukali, lecz nikt nie reagował na wezwania policji. Dopiero gdy na miejsce wezwano straż pożarną, drzwi odblokował 53-letni mężczyzna.

Po przekroczeniu progu mieszkania stróże prawa ujrzeli wstrząsający widok, ponieważ na podłodze znajdowały się dwa zakrwawione ciała.

- Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte - tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

Według informacji przekazanych przez "Głos Koszaliński", zatrzymany 53-latek sam zaprowadził funkcjonariuszy do pomieszczenia ze zwłokami. Regionalna gazeta donosi dodatkowo, że kobieta i mężczyzna byli już martwi w chwili przyjazdu patrolu, co ostatecznie potwierdzili wezwani medycy. Mundurowi oficjalnie oświadczyli, że śmiertelne obrażenia zadano za pomocą ostrego przedmiotu.

- W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53 letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - dodaje policjantka.

Śledczy skrupulatnie zbierają dowody materialne i rekonstruują tragiczne zajścia, które doprowadziły do brutalnej śmierci pary w koszalińskim mieszkaniu.

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Przebywający w lokalu podejrzany natychmiast trafił w ręce organów ścigania i został odwieziony do miejscowej komendy. Służby na razie nie ujawniają stopnia pokrewieństwa zatrzymanego z zamordowaną parą, a także milczą w kwestii jego stanu psychofizycznego w momencie policyjnej interwencji.

Obowiązkiem organów prokuratorskich jest teraz dokładne zweryfikowanie, czy w mieszkaniu doszło do podwójnego morderstwa, choć rozważane są także zupełnie inne wersje wydarzeń. Na obecnym, początkowym etapie postępowania śledczy biorą pod uwagę każdą możliwą hipotezę kryminalną.

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Tragiczne wieści z cichej dzielnicy Koszalina wywołały ogromny szok wśród lokalnej społeczności. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne komentarze i pytania o motywy i okoliczności zdarzenia. Przedstawiciele policji zaznaczają, że odpowiedź przyniosą dopiero profesjonalna autopsja ciał oraz wnikliwe badania zabezpieczonych na miejscu śladów.

- Na tym etapie, ze względu na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy więcej informacji - podkreśla rzeczniczka koszalińskiej policji.

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