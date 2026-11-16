Tak wygląda dworzec w Koszalinie obecnie. Pasażerowie pytają: "co to za bunkier"

Dworzec w Koszalinie przypomina bunkier. Tak wygląda obecnie

Dworzec kolejowy w Koszalinie trudno dziś uznać za reprezentacyjne miejsce. Osoby korzystające z kolei od dłuższego czasu muszą mierzyć się z niedogodnościami związanymi z przeciągającą się przebudową. Niedokończony obiekt, surowe ściany, ogrodzenia i tymczasowe rozwiązania sprawiają, że okolica bardziej przypomina plac budowy niż ważny punkt komunikacyjny miasta.

Podróżni nie kryją rozczarowania. Wśród komentarzy dotyczących wyglądu obiektu pojawiają się porównania do bunkra. Trudno się dziwić, że taki widok budzi emocje, szczególnie wśród osób, które przyjeżdżają do Koszalina po raz pierwszy. Dworzec jest przecież jednym z pierwszych miejsc, jakie widzą goście odwiedzający miasto

Co to za bunkier, planujecie jakiś remont? - pytał z niedowierzaniem pasażer z Krakowa odwiedzający Koszalin.

Przebudowa dworca w Koszalinie utknęła przez błędy w dokumentacji

Historia inwestycji jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Przebudowa dworca rozpoczęła się w 2023 roku. Początkowo zakładano, że nowy obiekt będzie gotowy pod koniec 2024 roku, a wartość przedsięwzięcia szacowano na ponad 43 mln zł.

Prace nie przebiegały jednak zgodnie z planem. We wrześniu 2023 roku wykryto poważne błędy w dokumentacji konstrukcyjnej. Dotyczyły one między innymi obliczeń związanych z obciążeniami konstrukcji. Konieczne okazało się ponowne opracowanie dokumentacji, jej sprawdzenie i uzgodnienie zmian.

W lutym 2024 roku roboty zostały wstrzymane. Choć w kolejnych miesiącach przygotowywano poprawioną dokumentację, nie udało się osiągnąć porozumienia z dotychczasowym wykonawcą w sprawie zakresu dalszych prac, kosztów i harmonogramu.

W efekcie PKP S.A. zdecydowały się na przeprowadzenie nowego przetargu, którego celem było wyłonienie firmy mającej dokończyć inwestycję.

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Dworzec Koszalin obecnie [ZDJĘCIA]

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Nowy przetarg na dokończenie dworca. Wybrano firmę

Kolejne miesiące upłynęły na przygotowaniach do ponownego rozpoczęcia budowy. Postępowanie przetargowe przeciągało się, a termin składania ofert był przesuwany. Ostatecznie 28 lipca 2026 roku otwarto oferty złożone przez zainteresowane firmy.

Do przetargu zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła krakowska firma TEXOM S.A. Jej oferta wyniosła dokładnie 45 995 630,31 zł brutto. We wrześniu PKP wskazały TEXOM jako wykonawcę, który ma dokończyć budowę. Planowano wówczas podpisanie umowy do końca miesiąca. Pojawiła się jednak kolejna przeszkoda.

Budimex złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując wynik postępowania. Sprawa opóźniła podpisanie kontraktu i przesunęła plany powrotu ekip budowlanych na plac budowy.

Jest decyzja KIO. Kiedy robotnicy wrócą na budowę?

Krajowa Izba Odwoławcza 27 października 2026 roku rozpoznała odwołanie, a 29 października ogłosiła wyrok. Odwołanie zostało oddalone. Według informacji przekazanych przez PKP S.A. kontrakt z firmą TEXOM ma zostać podpisany jeszcze w listopadzie 2026 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na przełom grudnia 2026 i stycznia 2027 roku.