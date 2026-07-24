Tak wygląda Mielno w szczycie sezonu. Wymarły deptak i puste plaże

Mielno wymiera? Takie kadry to nie jest codzienność

Wakacje w pełni, więc mogłoby się wydawać, że w Mielnie zastaniemy tłumy turystów. Niestety, 23 lipca pojechaliśmy na miejsce i okazało się, że nie ma tam praktycznie żywej duszy. Plaża była pusta, miejsc parkingowych nie brakowało, a stoliki w restauracjach czekały na pierwszych gości. Co się dzieje w nadmorskim kurorcie, który kiedyś słynął głównie z imprez?

Pogoda nad Bałtykiem nie zachęca

Oczywiście w dużej mierze za całą tą sytucją stoi nieszczęsna pogoda. Niestety, ale ostatnie dni nad Bałtykiem nie sprzyjają plażowaniu czy spacerowaniu, bowiem temperatura oscyluje w granicach 15-18 stopni Celsjusza. Mogłoby się wydawać, że to i tak całkiem sporo, lecz warto zauważyć, iż nad morzem zawsze jest nieco zimniej i mocniej wieje, co potwierdza nasza relacja, którą zamieszczamy poniżej.

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Tak wygląda Mielno w szczycie sezonu [ZDJĘCIA]

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Mielno opustoszało. Słynny deptak świeci pustkami

Przechadzając się po Mielnie tak naprawdę w szczycie sezonu spotkałam zaledwie kilka osób. Byli to turyści, ubrani w kurki przeciwdeszczowe, którzy z pewnością liczyli na inne warunki, ale niestety. Podczas przechadzki napotkałam tylko jeden rozłożony stragan z pamiątkami, który właściciele i tak musieli zabezpieczyć workami przed opadami.

Na szczęście za kilka dni aura nad polskim morzem ma się nieco polepszyć, więc osoby, które planują wyjazd z początkiem sierpnia prawdopodobnie skorzystają z lepszych warunków. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy pogody, bowiem te potrafią zmienić się z dnia na dzień!

Morze Bałtyckie w szczycie sezonu. Tak wygląda Mielno. Burze, deszcz i wiatr [ZDJĘCIA]

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