To ostatnie dni, by kręcić kilometry dla Hospicjum

Aby dołączyć do akcji, wystarczy wsiąść na rower i postępować zgodnie z instrukcjami organizatorów. Wydarzenie ma już swoich stałych uczestników, którzy co roku angażują się w pomoc placówce.

Jak przeliczane są kilometry?

Za każdy przejechany dystans organizator akcji przekaże darowiznę na rzecz koszalińskiego hospicjum według poniższego schematu:

za 3 km – 1 zł

za 5 km – 5 zł

za 10 km – 10 zł

za 50 km – 50 zł

W ubiegłorocznej edycji dzięki zaangażowaniu rowerzystów udało się zebrać na rzecz Hospicjum kwotę 25 tysięcy złotych. Szósta edycja wydarzenia zakończy się 18 czerwca.