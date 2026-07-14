Tu woda w Bałtyku jest najczystsza. Kąpiel to przyjemność!

Mielenko w czołówce najczystszych kąpielisk

Szukając idealnego miejsca na wakacje nad Bałtykiem, wielu turystów zwraca uwagę nie tylko na szeroką plażę czy bazę noclegową, ale również na jakość wody. Analizę pod tym kątem przeprowadził jakiś czas temu portal Fakt, który sprawdził wyniki badań mikrobiologicznych kąpielisk publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Z zestawienia wynika, że to właśnie Mielenko może pochwalić się jedną z najczystszych wód na całym polskim wybrzeżu.

Niewielka miejscowość sąsiadująca z Mielnem uzyskała jedne z najlepszych wyników spośród wszystkich analizowanych kąpielisk. Średnie stężenied bakterii E. coli wyniosło 13,63, natomiast enterokoków 3,88, co przełożyło się na pozycję lidera rankingu. Dodatkowo w ostatnich sezonach nie odnotowano tu krótkotrwałych zanieczyszczeń ani incydentów wpływających na bezpieczeństwo plażowiczów.

Spokojniejsza alternatywa dla Mielna

Choć Mielenko graniczy z jednym z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem, zachowało swój kameralny charakter. Zamiast zatłoczonych promenad i głośnych atrakcji można tu liczyć na szeroką, piaszczystą plażę, spokojną atmosferę oraz więcej przestrzeni do wypoczynku.

To miejsce szczególnie chętnie wybierają rodziny z dziećmi, osoby szukające ciszy oraz miłośnicy spacerów wzdłuż wybrzeża. Bliskość Mielna sprawia jednocześnie, że restauracje, sklepy i atrakcje turystyczne znajdują się dosłownie "za rogiem".

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie. Oto jej dom [ZDJĘCIA]

16

Czysta woda nie daje gwarancji braku sinic

Wysoka jakość wody nie oznacza jednak, że kąpielisko jest całkowicie wolne od ryzyka czasowego zamknięcia. Nawet w miejscach, które od lat osiągają doskonałe wyniki w badaniach mikrobiologicznych, mogą pojawić się sinice. Ich zakwit zależy przede wszystkim od warunków pogodowych – wysokich temperatur, intensywnego nasłonecznienia, słabego wiatru i niewielkiego falowania. Oznacza to, że podczas długotrwałych upałów sinice mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie polskiego wybrzeża, również w Mielenku.