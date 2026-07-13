VIII Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Trzy dni atrakcji na plaży przy molo

Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-07-13 9:20

Miłośnicy bursztynu, muzyki i nadmorskiej atmosfery ponownie spotkają się w Kołobrzegu. W dniach 17–19 lipca na plaży przy Molo odbędzie się VIII edycja Światowych Dni Bursztynu. W programie znalazły się konkursy, warsztaty, pokazy, animacje dla dzieci oraz wieczorne koncerty znanych artystów.

Bursztyny na plaży w Kołobrzegu podczas zachodu słońca. O VIII Światowych Dniach Bursztynu przeczytasz w Eska Koszalin.
Autor: Wygenerowane przez AI

Moc Atrakcji

Światowe Dni Bursztynu od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń organizowanych w Kołobrzegu. Co roku przyciągają miłośników bursztynu, mieszkańców oraz turystów, którzy chcą spędzić wakacyjny weekend nad morzem w wyjątkowej atmosferze. Przez trzy dni plaża przy molo zamieni się w miejsce pełne konkursów, pokazów, muzyki i rodzinnej zabawy. Organizatorzy zadbali o to, aby w programie znalazły się atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, a wieczory upłynęły pod znakiem koncertów znanych artystów.

W programie:

  • amatorskie zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu,
  • warsztaty,
  • bursztynowy pokaz mody,
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
  • animacje dla dzieci,
  • dmuchańce,
  • morska Piana Party,
  • pokazy taneczne,
  • stoiska gastronomiczne,
  • loterie fantowe, 
  • koncerty

Piątek, 17 lipca

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 przejazdem zabytkowego Fiata 126P spod Muzeum Bursztynu na plażę przy molo. Pół godziny później odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy przez Prezydent Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską.

Od godz. 13:00 zaplanowano amatorskie zawody w poławianiu i przesiewaniu bursztynu. Na uczestników czekają bursztynowe puchary oraz nagrody główne - voucher na rejs promem Polferries z Gdańska do Nynäshamn dla czterech osób. Przez cały dzień czekać będą także warsztaty, pokazy tańca, animacje dla dzieci, dmuchańce, stoiska gastronomiczne oraz loterie fantowe.

O godz. 16:00 nastąpi wręczenie nagród, a wieczorem scenę przejmą muzycy:

18:00 – Kingska

19:00 – Kordan

20:30 – Mezo

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Sobota, 18 lipca

Drugi dzień imprezy rozpocznie się o 12:00 bursztynowym torem przeszkód, w którym również będzie można wygrać voucher na rejs promem. O godz. 15:00 zaplanowano malowanie kultowego Fiata 126P, a godzinę później rozdanie pucharów.

Na scenie wystąpią:

16:10 – koncert grupy bębniarskiej

18:20 – Majol

19:30 – Kingska i Kordan

20:00 – bursztynowy pokaz mody

20:30 – zespół Farba

Niedziela, 19 lipca

Finałowy dzień rozpocznie się również o 12:00 zawodami w szlifowaniu bursztynu. Nie zabraknie dmuchańców, Morskiej Piany Party oraz stoisk gastronomicznych. O godz. 15:00 odbędą się amatorskie zawody w budowaniu budowli z piasku i bursztynu. 

Wieczorem publiczność usłyszy:

18:00 – De Dorsh

19:00 – Babcia Dynamit

20:30 – Golden Life

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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