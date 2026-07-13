VIII Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Trzy dni atrakcji na plaży przy molo

Moc Atrakcji

Światowe Dni Bursztynu od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń organizowanych w Kołobrzegu. Co roku przyciągają miłośników bursztynu, mieszkańców oraz turystów, którzy chcą spędzić wakacyjny weekend nad morzem w wyjątkowej atmosferze. Przez trzy dni plaża przy molo zamieni się w miejsce pełne konkursów, pokazów, muzyki i rodzinnej zabawy. Organizatorzy zadbali o to, aby w programie znalazły się atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, a wieczory upłynęły pod znakiem koncertów znanych artystów.

W programie:

amatorskie zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu,

warsztaty,

bursztynowy pokaz mody,

konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,

animacje dla dzieci,

dmuchańce,

morska Piana Party,

pokazy taneczne,

stoiska gastronomiczne,

loterie fantowe,

koncerty

Piątek, 17 lipca

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 przejazdem zabytkowego Fiata 126P spod Muzeum Bursztynu na plażę przy molo. Pół godziny później odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy przez Prezydent Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską.

Od godz. 13:00 zaplanowano amatorskie zawody w poławianiu i przesiewaniu bursztynu. Na uczestników czekają bursztynowe puchary oraz nagrody główne - voucher na rejs promem Polferries z Gdańska do Nynäshamn dla czterech osób. Przez cały dzień czekać będą także warsztaty, pokazy tańca, animacje dla dzieci, dmuchańce, stoiska gastronomiczne oraz loterie fantowe.

O godz. 16:00 nastąpi wręczenie nagród, a wieczorem scenę przejmą muzycy:

18:00 – Kingska

19:00 – Kordan

20:30 – Mezo

Krzysztof Rutkowski zdradza sekret swojego wyglądu

Sobota, 18 lipca

Drugi dzień imprezy rozpocznie się o 12:00 bursztynowym torem przeszkód, w którym również będzie można wygrać voucher na rejs promem. O godz. 15:00 zaplanowano malowanie kultowego Fiata 126P, a godzinę później rozdanie pucharów.

Na scenie wystąpią:

16:10 – koncert grupy bębniarskiej

18:20 – Majol

19:30 – Kingska i Kordan

20:00 – bursztynowy pokaz mody

20:30 – zespół Farba

Niedziela, 19 lipca

Finałowy dzień rozpocznie się również o 12:00 zawodami w szlifowaniu bursztynu. Nie zabraknie dmuchańców, Morskiej Piany Party oraz stoisk gastronomicznych. O godz. 15:00 odbędą się amatorskie zawody w budowaniu budowli z piasku i bursztynu.

Wieczorem publiczność usłyszy:

18:00 – De Dorsh

19:00 – Babcia Dynamit

20:30 – Golden Life

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.