VIII Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Trzy dni atrakcji na plaży przy molo

Moc Atrakcji
Światowe Dni Bursztynu od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń organizowanych w Kołobrzegu. Co roku przyciągają miłośników bursztynu, mieszkańców oraz turystów, którzy chcą spędzić wakacyjny weekend nad morzem w wyjątkowej atmosferze. Przez trzy dni plaża przy molo zamieni się w miejsce pełne konkursów, pokazów, muzyki i rodzinnej zabawy. Organizatorzy zadbali o to, aby w programie znalazły się atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, a wieczory upłynęły pod znakiem koncertów znanych artystów.
W programie:
- amatorskie zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu,
- warsztaty,
- bursztynowy pokaz mody,
- konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
- animacje dla dzieci,
- dmuchańce,
- morska Piana Party,
- pokazy taneczne,
- stoiska gastronomiczne,
- loterie fantowe,
- koncerty
Piątek, 17 lipca
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 przejazdem zabytkowego Fiata 126P spod Muzeum Bursztynu na plażę przy molo. Pół godziny później odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy przez Prezydent Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską.
Od godz. 13:00 zaplanowano amatorskie zawody w poławianiu i przesiewaniu bursztynu. Na uczestników czekają bursztynowe puchary oraz nagrody główne - voucher na rejs promem Polferries z Gdańska do Nynäshamn dla czterech osób. Przez cały dzień czekać będą także warsztaty, pokazy tańca, animacje dla dzieci, dmuchańce, stoiska gastronomiczne oraz loterie fantowe.
O godz. 16:00 nastąpi wręczenie nagród, a wieczorem scenę przejmą muzycy:
18:00 – Kingska
19:00 – Kordan
20:30 – Mezo
Sobota, 18 lipca
Drugi dzień imprezy rozpocznie się o 12:00 bursztynowym torem przeszkód, w którym również będzie można wygrać voucher na rejs promem. O godz. 15:00 zaplanowano malowanie kultowego Fiata 126P, a godzinę później rozdanie pucharów.
Na scenie wystąpią:
16:10 – koncert grupy bębniarskiej
18:20 – Majol
19:30 – Kingska i Kordan
20:00 – bursztynowy pokaz mody
20:30 – zespół Farba
Niedziela, 19 lipca
Finałowy dzień rozpocznie się również o 12:00 zawodami w szlifowaniu bursztynu. Nie zabraknie dmuchańców, Morskiej Piany Party oraz stoisk gastronomicznych. O godz. 15:00 odbędą się amatorskie zawody w budowaniu budowli z piasku i bursztynu.
Wieczorem publiczność usłyszy:
18:00 – De Dorsh
19:00 – Babcia Dynamit
20:30 – Golden Life
Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.