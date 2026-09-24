Poszukiwania zaginionej Emilii w Darłowie. Wielka akcja detektywa Rutkowskiego

Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej nabiera tempa. Do akcji poszukiwawczej jeszcze intensywniej włączył się detektyw Krzysztof Rutkowski z ekipą, ogłaszając intensywne działania z użyciem specjalistycznego sprzętu. W rozmowie z "Super Expressem" detektyw przekazał, że teren będzie dokładnie sprawdzany zarówno z powietrza, wody, jak i lądu.

- Przygotowujemy łódź, którą zrzucimy dziś na morze. Mamy w planie kierunki, które są do sprawdzenia. Uruchamiamy helikopter. Po konferencji od razu lecimy patrolować pas nabrzeży

- zadeklarował rano Krzysztof Rutkowski.

Detektyw zapewnił, że jego zespół ściśle współpracuje z policją, na bieżąco przekazując wszystkie nowe ustalenia. Wyraził również nadzieję, że zaplanowane działania wkrótce przyniosą wymierne efekty.

- Działania mogą przynieść przełom. Każdego dnia trud wielu osób, policjantów, wolontariuszy, może coś wnieść do sprawy. Szukamy żywego człowieka, niemniej jednak nie możemy wykluczyć różnych scenariuszy. Musimy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby ją odnaleźć

- zaznaczył Rutkowski w wywiadzie dla "Super Expressu".

Na godzinę 14:00 zaplanowano briefing prasowy Biura Rutkowski, który ma się odbyć w miejscu odnalezienia samochodu należącego do zaginionej kobiety.

Przełom w sprawie zaginionej 37-latki? Maja Rutkowski na policji

Warto przypomnieć, że wcześniej do sprawy odniosła się Maja Rutkowski. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej zespół skontaktował się z osobami mogącymi posiadać istotne informacje dotyczące zaginięcia.

- Przełomowe informacje!!! Biuro Rutkowski dotarło do konkretnych osób, które mogą mieć związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej. Działamy dalej. Każdy szczegół ma znaczenie

- przekazała Maja Rutkowski.

Krótko po tym oświadczeniu, udała się na komisariat policji w celu złożenia oficjalnych zeznań. W opublikowanym w sieci nagraniu podkreśliła, jak ważne są zdobyte przez jej biuro informacje.

- Jestem przed komisariatem policji, gdzie idę złożyć stosowne zeznania, ponieważ w trakcie działań operacyjnych Biura Rutkowski dotarliśmy do osób, które mogą mieć czynny udział w zaginięciu Emilii Koprowskiej. Mam nadzieję, że ta historia i te poszukiwania będą miały swój koniec i to w najbliższym czasie

- stwierdziła Maja Rutkowski.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Co do tej pory ustalono?

37-letnia Emilia Koprowska zniknęła 30 sierpnia w Darłowie podczas imprezy plenerowej „ZEN Wydm”. Policja odnalazła jej telefon komórkowy, jednak urządzenie jest zablokowane. Hasła podane przez męża okazały się błędne, uniemożliwiając dostęp do danych. Zaledwie kilka dni później, w odległości około dwóch kilometrów od hotelu Jan, gdzie zaginiona była widziana po raz ostatni, odkryto jej rzeczy osobiste.

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

- poinformowała mł. asp. Paulina Wiśniewska z koszalińskiej komendy w rozmowie z "Super Expressem".

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Służby ponawiają apel o pomoc i przypominają wygląd poszukiwanej:

Sylwetka: szczupła, smukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Masz informacje? Pomóż w poszukiwaniach!

Wszyscy, którzy posiadają informacje mogące pomóc w odnalezieniu Emilii Koprowskiej, proszeni są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub alarmowym 112. Informacje można przekazywać również do Biura Rutkowski.