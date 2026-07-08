Zabytkowy dworzec przejdzie wielką metamorfozę. Historyczny obiekt w końcu odzyska blask

Historyczny dworzec w Wałczu wymaga pilnego remontu

Kolej pojawiła się w Wałczu w 1881 roku, natomiast sam budynek dworca zbudowano w 1903 r. Jego styl nawiązuje do niderlandzkiego manieryzmu, co czyni go prawdziwym unikatem w skali całego regionu. Mimo rozbudowy i wpisania do rejestru zabytków, brak systematycznych remontów doprowadził obiekt do ruiny. Miejscowi od dawna apelowali o ratunek dla niszczejącego budynku.

PKP S.A. zapowiada odnowę. Kiedy ruszą prace w Wałczu?

Spółka PKP S.A. zawarła porozumienie z biurem ARCHMO Moldzyński na stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji. To kluczowy etap przygotowań do gruntownej przebudowy obiektu. Sama realizacja prac budowlanych ma rozpocząć się jednak dopiero w drugiej połowie 2027 roku.

Cały proces rewitalizacji będzie nadzorowany przez konserwatora zabytków. Dzięki temu stuletni dworzec nie tylko zachowa swoje unikalne detale, ale też zyska nowoczesne i bardzo funkcjonalne rozwiązania dla pasażerów.

Na parterze zaplanowano nowoczesną przestrzeń obsługi podróżnych. Pojawi się tam wygodna poczekalnia, zaawansowany system informacji pasażerskiej oraz ogólnodostępne toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano również miejsce na lokale użytkowe, a PKP prowadzi negocjacje m.in. z Urzędem Miasta w Wałczu, który rozważa zaaranżowanie w budynku przestrzeni o charakterze muzealnym.

Jakie zmiany obejmie modernizacja zabytkowego dworca?

Zgodnie z zapowiedziami Polskich Kolei Państwowych, inwestycja zakłada szereg istotnych prac budowlanych. W planach jest naprawa więźby dachowej, ocieplenie pokrycia, montaż nowoczesnej stolarki drzwiowej i okiennej, a także pełna renowacja zniszczonej elewacji. Budynek zyska również zupełnie nowe instalacje.

Dodatkowo zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wizyjnego monitoringu, a także szereg ekologicznych rozwiązań. Odnowione zostanie również otoczenie stacji – powstaną nowe chodniki, funkcjonalna wiata dla rowerów oraz specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wałcz to początek. Dworce w regionie do generalnego remontu

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, zaznacza, że przebudowa stacji w Wałczu to element szerszej strategii. Województwo zachodniopomorskie zyska również zmodernizowane dworce w Nowogardzie, Czaplinku oraz Gryficach. Inwestycje te są ściśle powiązane z modernizacją lokalnych tras kolejowych. Przykładem jest linia nr 403, gdzie odbudowa mijanki w Tucznie Krajeńskim ma przynieść trzykrotny wzrost przepustowości dla pociągów o charakterze regionalnym.

Nowoczesny dworzec w Wałczu przyciągnie mieszkańców

Przedstawiciele PKP podkreślają, że głównym celem inwestycji jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego standardu podróżowania, ale też wykreowanie przestrzeni przyjaznej lokalnej społeczności. Nowoczesne stacje kolejowe mają stać się tętniącymi życiem punktami na mapie miast, oferującymi dostęp do różnorodnych usług.

Decyzja o remoncie dworca w Wałczu kończy wieloletni okres niepewności. Wiele wskazuje na to, że ta architektoniczna perełka Pomorza Zachodniego przestanie być powodem do wstydu i znów stanie się dumą regionu.

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