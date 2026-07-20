Zmiany w kursowaniu autobusów w Koszalinie. To w związku z przebudową ulicy Młyńskiej

W związku z rozpoczęciem robót kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tej części miasta. Zmiany dotknęły też pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś autobusy linii nr 3, 9 oraz 21S kursują trasami objazdowymi.

Linia nr 3 będzie kursować przez ulice: Władysława IV, Kutrzeby, Gierczak, Kwiatkowskiego, Batalionów Chłopskich i Młyńską.

Linia nr 9 pojedzie objazdem ulicami: Fałata, Monte Cassino, Pileckiego, Zwycięstwa i 1 Maja.

Linia nr 21S przez ulice: Władysława IV, Monte Cassino, Pileckiego, Zwycięstwa, do dworca PKP.

Na trasach objazdowych autobusy zatrzymują się na wszystkich obowiązujących przystankach. Zmieniają się jednak czasy rozkładowe tych połączeń, dlatego warto sprawdzić zaktualizowane tabliczki przed podróżą.

Autor: ZDIT Koszalin/ Materiały prasowe