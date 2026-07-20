Zmiany w kursowaniu autobusów w Koszalinie. To w związku z przebudową ulicy Młyńskiej

Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-07-20 13:03

Dziś (20 lipca) rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Młyńskiej w Koszalinie. Inwestycja obejmuje odcinek od ronda do skrzyżowania z ulicą Monte Cassino. W planach jest ułożenie nowej nawierzchni, budowa chodników oraz montaż nowego oświetlenia.

Mapa i opis objazdów linii 3, 9 i 21S w Koszalinie. O utrudnieniach na Młyńskiej przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: ZDIT Koszalin/ Materiały prasowe

W związku z rozpoczęciem robót kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tej części miasta. Zmiany dotknęły też pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś autobusy linii nr 3, 9 oraz 21S kursują trasami objazdowymi.

Linia nr 3 będzie kursować przez ulice: Władysława IV, Kutrzeby, Gierczak, Kwiatkowskiego, Batalionów Chłopskich i Młyńską.

Linia nr 9 pojedzie objazdem ulicami: Fałata, Monte Cassino, Pileckiego, Zwycięstwa i 1 Maja.

Linia nr 21S przez ulice: Władysława IV, Monte Cassino, Pileckiego, Zwycięstwa, do dworca PKP. 

Na trasach objazdowych autobusy zatrzymują się na wszystkich obowiązujących przystankach. Zmieniają się jednak czasy rozkładowe tych połączeń, dlatego warto sprawdzić zaktualizowane tabliczki przed podróżą.

Ulica Młyńska
Autor: ZDIT Koszalin/ Materiały prasowe
Zmiany
Autor: ZDIT Koszalin/ Materiały prasowe