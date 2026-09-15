"Pójdziemy do samego diabła”. Bracia zaginionej Emilii apelują o pomoc

37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, w okolicach festiwalu techno „ZEN Wydm”. Od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Po ponad czternastu dniach pełnych niepokoju i szeroko zakrojonych poszukiwań, głos postanowili zabrać jej bracia. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez biuro detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, Jerzy i Piotr zwrócili się z gorącym apelem o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginionej siostry.
Jerzy i Piotr Koprowscy zdeterminowani w poszukiwaniach Emilii
Piotr i Jerzy otwarcie mówią o swojej nieugiętej determinacji w poszukiwaniu siostry. Mężczyźni powstrzymują się od snucia teorii na temat możliwych scenariuszy wydarzeń. Ich absolutnym priorytetem jest po prostu odnalezienie Emilii.
- Pójdziemy do samego diabła, byle tylko dowiedzieć się, gdzie jest Emilia
- powiedział na poniedziałkowej konferencji ze łzami w oczach Jerzy, a jego wypowiedź przytoczył dziennik „Fakt”.
Podczas wystąpienia bracia z ogromnym wysiłkiem tłumili łzy, kierując swoje słowa bezpośrednio do widzów.
- Proszę was wszystkich. Pomóżcie nam znaleźć naszą siostrę. Będziemy szukać do samego końca. Bez was sobie nie poradzimy. W was jest siła, którzy możecie nam pomóc. Każdą informację przekażcie nam lub na policję
- tak brzmiał apel Jerzego na nagraniu opublikowanym przez portal gk24.pl.
Piotr, brat zaginionej, dołączył do apelu, prosząc o zgłaszanie każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu.
- Chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, którzy wiedzą, widzieli, słyszeli cokolwiek o mojej siostrze. Gdzie jest, jak się czuje. O przekazanie informacji na policję czy też tu do biura pana Krzysztofa
-to z kolei słowa Piotra wygłoszone podczas wspomnianej konferencji.
Krzysztof i Maja Rutkowscy szukają Emilii Koprowskiej
Maja i Krzysztof Rutkowscy aktywnie dołączyli do działań poszukiwawczych. W sieci pojawiły się poruszające wpisy żony detektywa, która akcentuje, jak niezbędne w takich sytuacjach są ludzka życzliwość i wszelkie wskazówki.
- To nie jest kolejna historia w internecie. To jest czyjaś siostra, córka, bliska osoba. Emilia wciąż jest poszukiwana. Jej bracia nie tracą nadziei i będą szukać do samego końca. Jeśli cokolwiek widziałeś, cokolwiek wiesz nawet najmniejszy szczegół przekaż tę informację na numer alarmowy Biura Rutkowski 600 007 007
- napisała w sieci Maja Rutkowski.
W następnej publikacji zwróciła się wprost do zaginionej kobiety oraz do każdego, kto mógłby posiadać wiedzę o tym, co się z nią stało.
- Emilio, gdziekolwiek jesteś pamiętaj, że czekają na Ciebie ludzie, dla których jesteś całym światem. Mama, synek, bracia i cała rodzina wciąż mają nadzieję, że jesteś bezpieczna. Jeśli tylko możesz, odezwij się… nie musisz niczego wyjaśniać. Najważniejsze, żeby wiedzieli, że żyjesz. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie może być Emilia prosimy, nie przechodźcie obojętnie. Każda informacja może mieć znaczenie
- apeluje Maja Rutkowski.
Krzysztof Rutkowski przekazał z kolei, że złożył zeznania, które mogą okazać się niezwykle istotne dla całego śledztwa.
- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu
- poinformował detektyw.
Policja w Koszalinie poszukuje Emilii Koprowskiej
Oficjalne pismo w sprawie poszukiwań 37-letniej kobiety opublikowała Komenda w Koszalinie. Policjanci oczekują na kontakt od każdego, kto mógłby pomóc w odnalezieniu kobiety.
Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej:
- sylwetka: szczupła, wysmukła
- włosy: kasztanowe/brązowe
- oczy: zielone
Znaki szczególne:
- tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała
- tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki
Ubiór w dniu zaginięcia:
- białe jeansy
- biała koszulka z napisem „Cherry”
- czarna skórzana kurtka
- białe tenisówki z logo „Big Star”
- brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach
- Każda informacja może być cenna. Jeśli widziałeś Emilię lub masz informacje dotyczące jej miejsca pobytu, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, tel. 47 78 41 543 lub 112
- to oficjalny apel od koszalińskiej policji.