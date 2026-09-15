"Pójdziemy do samego diabła”. Bracia zaginionej Emilii apelują o pomoc

37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, w okolicach festiwalu techno „ZEN Wydm”. Od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Po ponad czternastu dniach pełnych niepokoju i szeroko zakrojonych poszukiwań, głos postanowili zabrać jej bracia. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez biuro detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, Jerzy i Piotr zwrócili się z gorącym apelem o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginionej siostry.

Jerzy i Piotr Koprowscy zdeterminowani w poszukiwaniach Emilii

Piotr i Jerzy otwarcie mówią o swojej nieugiętej determinacji w poszukiwaniu siostry. Mężczyźni powstrzymują się od snucia teorii na temat możliwych scenariuszy wydarzeń. Ich absolutnym priorytetem jest po prostu odnalezienie Emilii.

- Pójdziemy do samego diabła, byle tylko dowiedzieć się, gdzie jest Emilia

- powiedział na poniedziałkowej konferencji ze łzami w oczach Jerzy, a jego wypowiedź przytoczył dziennik „Fakt”.

Podczas wystąpienia bracia z ogromnym wysiłkiem tłumili łzy, kierując swoje słowa bezpośrednio do widzów.

- Proszę was wszystkich. Pomóżcie nam znaleźć naszą siostrę. Będziemy szukać do samego końca. Bez was sobie nie poradzimy. W was jest siła, którzy możecie nam pomóc. Każdą informację przekażcie nam lub na policję

- tak brzmiał apel Jerzego na nagraniu opublikowanym przez portal gk24.pl.

Piotr, brat zaginionej, dołączył do apelu, prosząc o zgłaszanie każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, którzy wiedzą, widzieli, słyszeli cokolwiek o mojej siostrze. Gdzie jest, jak się czuje. O przekazanie informacji na policję czy też tu do biura pana Krzysztofa

-to z kolei słowa Piotra wygłoszone podczas wspomnianej konferencji.

Krzysztof i Maja Rutkowscy szukają Emilii Koprowskiej

Maja i Krzysztof Rutkowscy aktywnie dołączyli do działań poszukiwawczych. W sieci pojawiły się poruszające wpisy żony detektywa, która akcentuje, jak niezbędne w takich sytuacjach są ludzka życzliwość i wszelkie wskazówki.

- To nie jest kolejna historia w internecie. To jest czyjaś siostra, córka, bliska osoba. Emilia wciąż jest poszukiwana. Jej bracia nie tracą nadziei i będą szukać do samego końca. Jeśli cokolwiek widziałeś, cokolwiek wiesz nawet najmniejszy szczegół przekaż tę informację na numer alarmowy Biura Rutkowski 600 007 007

- napisała w sieci Maja Rutkowski.

W następnej publikacji zwróciła się wprost do zaginionej kobiety oraz do każdego, kto mógłby posiadać wiedzę o tym, co się z nią stało.

- Emilio, gdziekolwiek jesteś pamiętaj, że czekają na Ciebie ludzie, dla których jesteś całym światem. Mama, synek, bracia i cała rodzina wciąż mają nadzieję, że jesteś bezpieczna. Jeśli tylko możesz, odezwij się… nie musisz niczego wyjaśniać. Najważniejsze, żeby wiedzieli, że żyjesz. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie może być Emilia prosimy, nie przechodźcie obojętnie. Każda informacja może mieć znaczenie

- apeluje Maja Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski przekazał z kolei, że złożył zeznania, które mogą okazać się niezwykle istotne dla całego śledztwa.

- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu

- poinformował detektyw.

Policja w Koszalinie poszukuje Emilii Koprowskiej

Oficjalne pismo w sprawie poszukiwań 37-letniej kobiety opublikowała Komenda w Koszalinie. Policjanci oczekują na kontakt od każdego, kto mógłby pomóc w odnalezieniu kobiety.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej:

sylwetka: szczupła, wysmukła

włosy: kasztanowe/brązowe

oczy: zielone

Znaki szczególne:

tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała

tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki

Ubiór w dniu zaginięcia:

białe jeansy

biała koszulka z napisem „Cherry”

czarna skórzana kurtka

białe tenisówki z logo „Big Star”

brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach

- Każda informacja może być cenna. Jeśli widziałeś Emilię lub masz informacje dotyczące jej miejsca pobytu, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, tel. 47 78 41 543 lub 112

- to oficjalny apel od koszalińskiej policji.