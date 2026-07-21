Dwie ważne zmiany dla kierowców w Koszalinie. Zamknięcie ul. Młyńskiej i remont ronda im. Lecha Żyły

Ulica Młyńska będzie zamknięta

Od 22 lipca rozpoczną się prace drogowe na ulicy Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino do budynku przy ul. Młyńskiej 76. Na czas robót odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Wyznaczono objazdy:

dojazd do ulicy Młyńskiej będzie możliwy ulicami Monte Cassino, Projektantów i Podgórną,

wyjazd poprowadzony zostanie ulicami Podgórną, Projektantów oraz Tadeusza Kościuszki.

Wieczorne i nocne zamknięcia ronda im. Lecha Żyły

Od 21 lipca, przez około dwa tygodnie, prowadzone będą również prace remontowe na rondzie im. Lecha Żyły, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois.

Zakres robót obejmuje:

remont studni kanalizacyjnych,

frezowanie nawierzchni,

ułożenie nowej warstwy asfaltu.

Prace będą prowadzone codziennie w godzinach od 18:00 do 5:00, a w tym czasie rondo będzie całkowicie nieprzejezdne.

Podczas zamknięcia ulicami ślepymi staną się:

Połczyńska,

Modrzejewskiej,

1 Maja,

Komisji Edukacji Narodowej,

Konstytucji 3 Maja.

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Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. W związku z przebudową ulicy Młyńskiej trasami objazdowymi kursują autobusy linii 3, 9 i 21S. O szczegółach dotyczących nowych tras pisaliśmy w osobnym artykule.