Dwie ważne zmiany dla kierowców w Koszalinie. Zamknięcie ul. Młyńskiej i remont ronda im. Lecha Żyły

Ulica Młyńska będzie zamknięta
Od 22 lipca rozpoczną się prace drogowe na ulicy Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino do budynku przy ul. Młyńskiej 76. Na czas robót odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
Wyznaczono objazdy:
- dojazd do ulicy Młyńskiej będzie możliwy ulicami Monte Cassino, Projektantów i Podgórną,
- wyjazd poprowadzony zostanie ulicami Podgórną, Projektantów oraz Tadeusza Kościuszki.
Wieczorne i nocne zamknięcia ronda im. Lecha Żyły
Od 21 lipca, przez około dwa tygodnie, prowadzone będą również prace remontowe na rondzie im. Lecha Żyły, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois.
Zakres robót obejmuje:
- remont studni kanalizacyjnych,
- frezowanie nawierzchni,
- ułożenie nowej warstwy asfaltu.
Prace będą prowadzone codziennie w godzinach od 18:00 do 5:00, a w tym czasie rondo będzie całkowicie nieprzejezdne.
Podczas zamknięcia ulicami ślepymi staną się:
- Połczyńska,
- Modrzejewskiej,
- 1 Maja,
- Komisji Edukacji Narodowej,
- Konstytucji 3 Maja.
Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. W związku z przebudową ulicy Młyńskiej trasami objazdowymi kursują autobusy linii 3, 9 i 21S. O szczegółach dotyczących nowych tras pisaliśmy w osobnym artykule.