Dwie ważne zmiany dla kierowców w Koszalinie. Zamknięcie ul. Młyńskiej i remont ronda im. Lecha Żyły

Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-07-21 13:44

Kierowcy w Koszalinie muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Zarząd Dróg i Transportu poinformował o rozpoczęciu dwóch inwestycji drogowych, które wpłyną na organizację ruchu. Od 22 lipca zamknięty zostanie odcinek ulicy Młyńskiej, a już od 21 lipca rozpoczną się prace na rondzie im. Lecha Żyły.

Mapa z planem objazdów i informacją o przebudowie ul. Młyńskiej. O zmianach w ruchu przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: ZDIT Koszalin/ Materiały prasowe

Ulica Młyńska będzie zamknięta

Od 22 lipca rozpoczną się prace drogowe na ulicy Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino do budynku przy ul. Młyńskiej 76. Na czas robót odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Wyznaczono objazdy:

  • dojazd do ulicy Młyńskiej będzie możliwy ulicami Monte Cassino, Projektantów i Podgórną,
  • wyjazd poprowadzony zostanie ulicami Podgórną, Projektantów oraz Tadeusza Kościuszki.

Wieczorne i nocne zamknięcia ronda im. Lecha Żyły

Od 21 lipca, przez około dwa tygodnie, prowadzone będą również prace remontowe na rondzie im. Lecha Żyły, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois. 

Zakres robót obejmuje:

  • remont studni kanalizacyjnych,
  • frezowanie nawierzchni,
  • ułożenie nowej warstwy asfaltu.

Prace będą prowadzone codziennie w godzinach od 18:00 do 5:00, a w tym czasie rondo będzie całkowicie nieprzejezdne.

Podczas zamknięcia ulicami ślepymi staną się:

  • Połczyńska,
  • Modrzejewskiej,
  • 1 Maja,
  • Komisji Edukacji Narodowej,
  • Konstytucji 3 Maja.
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Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. W związku z przebudową ulicy Młyńskiej trasami objazdowymi kursują autobusy linii 3, 9 i 21S. O szczegółach dotyczących nowych tras pisaliśmy w osobnym artykule.