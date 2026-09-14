Emilia Koprowska zaginęła w Darłowie. Krzysztof Rutkowski zwołuje pilną konferencję

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-14 13:37

Poszukiwania Emilii Koprowskiej trwają już od kilkunastu dni. Po raz ostatni 37-latka z Koszalina widziana była w Darłowie. W sprawę zaangażował się detektyw Krzysztof Rutkowski, który teraz poinformował o pilnej konferencji. Przekaże ważne informacje.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej trwają od 30 sierpnia, jednak sprawa ta wciąż budzi wiele pytań. Detektyw Krzysztof Rutkowski, postanowił zorganizować pilną konferencję prasową. Zapowiedział, że w sprawie zaginionej 37-latki z Koszalina pojawiły się zupełnie nowe i przełomowe informacje. W poszukiwania kobiety włączyli się nie tylko policjanci, ale również pracownicy biura detektywistycznego.

Krzysztof Rutkowski zwołuje konferencję ws. Emilii Koprowskiej. Pojawił się nowy ślad?

Agenci Biura Rutkowski bardzo szybko włączyli się w poszukiwania 37-latki. Do akcji zaangażowano sekcję K9 i specjalistyczne psy tropiące. Teraz Krzysztof Rutkowski twierdzi, że może dysponować ważnymi informacjami w tej sprawie. W wydanym komunikacie zapowiedział konferencję.

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- informację o spotkaniu opublikował sam Krzysztof Rutkowski. Podkreślił on, że w trakcie rozmowy ujawnione zostaną całkowicie nowe, przełomowe informacje dotyczące tej sprawy. Konferencja prasowa zaplanowana jest na poniedziałek, 14 września o godzinie 15:00. Odbędzie się w Hotelu Jan w Darłówku, a w spotkaniu udział wezmą także bracia zaginionej 37-latki.

Wpływają anonimowe zgłoszenia

Nagłośnienie sprawy sprawiło, że na specjalny numer alarmowy uruchomiony przez biuro detektywistyczne wpływają kolejne informacje. Jak informuje telewizja.patriot24.net, część doniesień wydaje się niezwykle ważna, a zebrane materiały zostaną przekazane policji jeszcze przed rozpoczęciem konferencji prasowej. Informatorzy przedstawiają m.in. bardzo mroczne teorie dotyczące zaginięcia kobiety.

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- takie informacje pojawiły się w komunikacie telewizja.patriot24.pl. Mimo wszystko Biuro Rutkowski podkreśla, że są to tylko doniesienia od anonimowych informatorów. Wszystkie te informacje będą dokładnie sprawdzane przez funkcjonariuszy.

Jak wygląda zaginiona Emilia Koprowska? Rysopis i najważniejsze informacje

Emilia Koprowska to 37-letnia mieszkanka Koszalina. Po raz ostatni widziano ją 30 sierpnia na al. Jana Pawła II w Darłowie w okolicach godziny 17:30-18:00, niedaleko miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno "ZEN Wydm". Zaginiona nawiązała ostatni kontakt telefoniczny tego samego dnia o 22:30.

  • Wzrost: w okolicach 165–168 cm
  • Budowa ciała: szczupła, wysmukła sylwetka
  • Włosy: brązowe/kasztanowe
  • Oczy: kolor zielony
  • Znaki szczególne: tatuaż w kształcie znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała, tatuaż o treści "KRYSTIAN" na prawej dłoni lub palcu.
  • Ubiór w momencie zniknięcia: jasne, białe jeansy, do tego biała koszulka z czerwonym napisem "Cherry", czarna skórzana kurtka i białe tenisówki marki "Big Star".
  • Dodatkowe cechy: Kobieta miała na sobie okulary z czerwoną oprawką, a także brązowy plecak.

Apel do mieszkańców w związku z poszukiwaniami Emilii Koprowskiej

Każdy najdrobniejszy szczegół może mieć bardzo duże znaczenie i przyczynić się do odnalezienia zaginionej kobiety. Zarówno policja, jak i agencja detektywistyczna proszą o pilny kontakt wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu obecnego miejsca pobytu Emilii Koprowskiej.

- Osoby posiadające informacje mogące pomóc w odnalezieniu Emilii Koprowskiej proszone są o kontakt z Biurem Rutkowski pod numerem alarmowym: 600 007 007

- o to apeluje Krzysztof Rutkowski. Osoby, które chcą przekazać jakiekolwiek informacje w sprawie 37-latki z Koszalina, mogą się skontaktować bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub osobiście na komendzie przy ul. Słowackiego 11.

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