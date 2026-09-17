Koszmarna zbrodnia w koszalińskim mieszkaniu. Słowa córki ofiary chwytają za serce

Dramat przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie. Znaleziono dwa ciała

Bliscy Liliany L. oraz Jerzego N. bezskutecznie próbowali nawiązać z nimi kontakt przez wiele godzin. Skierowany pod wskazany adres patrol policji początkowo natrafił na zamknięte drzwi i brak jakiejkolwiek reakcji z wnętrza. Sytuacja zmieniła się dopiero po wezwaniu na miejsce strażaków, kiedy to 53-letni mężczyzna zdecydował się wpuścić służby do środka.

Z relacji portalu halokoszalin.pl wynika, że zatrzymany zachowywał pełen spokój podczas interwencji. Zszokowanym policjantom miał bez emocji oznajmić: „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”. Te chłodne słowa natychmiast ukierunkowały dalsze działania mundurowych.

Makabryczne odkrycie w łazience. Ryszard L. zabił siostrę i jej partnera

Po wejściu do pomieszczenia sanitarnego oczom funkcjonariuszy ukazał się makabryczny widok martwej 69-letniej Liliany L. oraz 63-letniego Jerzego N. Zmarli posiadali na ciałach mnóstwo głębokich ran ciętych i kłutych, zadanych najprawdopodobniej nożem lub innym ostrym narzędziem. Obecnego na miejscu Ryszarda L. natychmiast zatrzymano, a następnie przetransportowano do placówki medycznej.

Przedstawiciele organów ścigania odmawiają na ten moment udzielania szczegółowych informacji o stanie zdrowia podejrzanego i jego ewentualnych ranach. Kluczowym faktem pozostaje to, że 53-latek był ostatnią osobą widzącą tragicznie zmarłą parę przy życiu.

Zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla Ryszarda L.

Rzecznik prokuratury poinformował oficjalnie o przyznaniu się Ryszarda L. do popełnienia tej brutalnej zbrodni. Prokuratorzy przygotowują już dokumentację, aby oskarżyć go o podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Oficjalne odczytanie zarzutów opóźnia się z powodu hospitalizacji podejrzanego i nastąpi po jego wypisie ze szpitala. Śledczy planują przeprowadzić te niezbędne czynności procesowe w czwartek, 17 września.

„- Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu i prawdopodobnie podczas tego zdarzenia również sam siebie dosyć mocno skaleczył” - mówi w rozmowie z Radiem ESKA prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

W oczekiwaniu na poprawę stanu zdrowia podejrzanego, śledczy nie ustają w pracy, skrupulatnie analizując zebrane dowody oraz przesłuchując kolejne osoby mogące wnieść coś do sprawy. Każdy szczegół jest teraz na wagę złota dla prokuratury.

Córka Jerzego N. zabiera głos po tragedii w Koszalinie

Ta krwawa zbrodnia zszokowała całą lokalną społeczność i wywołała ogromne poruszenie. Głos w sprawie zabrała córka zamordowanego Jerzego N., która zamieściła w internecie bardzo osobisty wpis.

Za pomocą kilku mocnych słów kobieta uzewnętrzniła swoją bezsilność, cierpienie oraz całkowity brak zrozumienia dla tak okrutnego czynu wymierzonego w jej tatę. Jej emocjonalna reakcja chwyta za serce.

„Dlaczego? Jakim trzeba być okrutnym by zimna krwią zabić?” - napisała pani Joanna na Facebooku.

Ta krótka publikacja błyskawicznie stała się symbolicznym wyrazem cierpienia, z jakim mierzą się teraz bliscy ofiar. Internauci masowo ruszyli ze wsparciem, zostawiając pod postem dziesiątki komentarzy pełnych współczucia dla osieroconej rodziny.

Zabójstwo w Koszalinie. Śledczy badają motyw konfliktu rodzinnego

Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez koszalińskich dziennikarzy wynika, że podłożem tej zbrodni mogły być nieporozumienia finansowe. Zarzewiem konfliktu prawdopodobnie była kwestia planowanej sprzedaży mieszkania należącego do rodziny.

Pracujący nad sprawą policjanci weryfikują hipotezę o drastycznej eskalacji trwającego od jakiegoś czasu sporu między rodzeństwem. Na obecnym etapie postępowania żadna wersja wydarzeń nie została definitywnie wykluczona przez śledczych.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Koszalińska Prokuratura Okręgowa koordynuje szeroko zakrojone działania dochodzeniowo-śledcze. Dla rozwikłania zagadki decydujące okażą się wnioski z sekcji zwłok oraz drobiazgowa ekspertyza kryminalistyczna śladów zabezpieczonych w mieszkaniu.

Funkcjonariusze odtwarzają chronologię ostatnich godzin przed śmiercią Liliany L. i jej życiowego partnera. Priorytetem jest zrozumienie dynamiki zdarzeń wewnątrz lokalu oraz precyzyjne określenie relacji panujących w tej rodzinie.

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