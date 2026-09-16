Śledztwo ruszyło: Prokuratura w Koszalinie bada okoliczności zbrodni

Koszalińska Prokuratura Rejonowa przekazała nowe informacje po ujawnieniu we wtorkowy wieczór dwóch ofiar śmiertelnych w lokalu położonym przy ul. Wyspiańskiego. Decyzją śledczych postępowanie będzie prowadzone pod kątem podwójnego zabójstwa o charakterze szczególnie okrutnym.

Ujęto już podejrzewanego o dokonanie zbrodni 53-letniego mężczyznę. Jak przekazali śledczy, zapadła już decyzja o oficjalnym przedstawieniu mu zarzutów w związku z zabójstwem 63-letniego mężczyzny i 69-letniej kobiety.

Jak przekazała reporterom Radia Eska Ewa Dziadczyk reprezentująca Prokuraturę Okręgową w Koszalinie, właściwe działania ruszyły oficjalnie w środę.

- Prokuratura rejonowa w Koszalinie dzisiaj wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, które zostało ujawnione wczoraj w Koszalinie w godzinach późnych wieczornych

- poinformowała dziennikarzy Radia Eska.

Tym samym śledczy formalnie rozpoczęli postępowanie, którego przedmiotem jest śmierć dwóch mieszkańców Koszalina.

Zatrzymany 53-latek czeka na oficjalne zarzuty za zabójstwo w Koszalinie

Podejrzany o czyn mężczyzna znajduje się teraz pod opieką lekarzy. Prokuratura zaznacza, że choć dokumentacja dotycząca oskarżeń jest już sporządzona, to zatrzymany wciąż ich formalnie nie usłyszał.

- Wydane zostało już postanowienie przez prokuratora o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, 69 letniej kobiety i 63 letniego mężczyzny

- relacjonowała w rozmowie z Radiem Eska Ewa Dziadczyk.

W tej chwili priorytetem prokuratury jest doprowadzenie do spotkania z oskarżanym 53-latkiem. Niestety, obecna sytuacja wykluczyła szybkie przeprowadzenie niezbędnych przesłuchań.

Przesłuchanie podejrzanego uzależnione od lekarzy

Na ten moment zaplanowana procedura wysłuchania zatrzymanego nie doszła do skutku. Śledczy zakładali możliwość przeprowadzenia przesłuchania kolejnego dnia, lecz kluczowy w tej kwestii będzie bieżący stan zdrowotny podejrzanego.

- Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu i prawdopodobnie podczas tego zdarzenia również sam siebie dosyć mocno skaleczył

- tłumaczy Radiu Eska Ewa Dziadczyk.

Dotychczas śledczy milczą w sprawie dokładnych okoliczności zabójstwa dwójki mieszkańców Koszalina. Wiadomo jedynie, że na ich ciałach zidentyfikowano szereg obrażeń o charakterze kłuto-ciętym.

Lokalne media informują o możliwym motywie zbrodni przy ulicy Wyspiańskiego

Media obiegły też poszlaki sugerujące, co mogło popchnąć sprawcę do tak brutalnego ataku. Portal halokoszalin.pl podał nieoficjalne ustalenia dotyczące osób, które miały przebywać w mieszkaniu.

- Według nieoficjalnych informacji w mieszkaniu razem z parą przebywał brat kobiety. W tle tragedii miała znajdować się kwestia mieszkania oraz planowana jego sprzedaż -

- podał lokalny portal informacyjny halokoszalin.pl.

Funkcjonariusze policji na ten moment zachowują powściągliwość i nie potwierdzają oficjalnie doniesień na temat motywu finansowego czy spraw mieszkaniowych. Badanie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzeń pozostaje w toku.

Policja powstrzymuje się przed wydaniem w tej sprawie oficjalnego stanowiska.

Śledztwo służb w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Obecnie działania policji oraz prokuratury koncentrują się na próbie szczegółowego odtworzenia dramatycznych wydarzeń. W ich świetle niezwykle cenne będą nadchodzące wyniki ustaleń w ramach postępowania oraz wypowiedzi ewentualnych świadków masakry domowej.

Ostateczne przedstawienie listy oskarżeń ujętemu 53-latkowi wymaga wcześniejszego zrealizowania procedur przez odpowiednie służby.